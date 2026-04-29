У сукні з глибоким декольте. Лорен Санчес разом з чоловіком Джеффом Безосом зʼявилися на бенкеті у Білому домі

Американський мільярдер Джефф Безос і його дружина, журналістка Лорен Санчес відвідали державний бенкет із нагоди візиту короля Чарльза до США.

Про це повідомляє Hello.

На бенкеті були присутні орієнтовно 120 гостей, серед яких представники великого бізнесу, технологічних компанії, зірки та спортсмени.

Санчес обрала для заходу чорну сукню з відкритими плечима та глибоким декольте. Вона доповнила вбрання смарагдовим намистом — яскравим кольоровим акцентом, який привертав увагу до декольте та відповідав цьому урочистому вечору.

Реклама

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Джефф Безос надав перевагу чорному фраку, білосніжному жилету і краватці-метелику, що відповідали офіційному дрес-коду вечора.

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лорен Санчес відома своєю любовʼю до глибоких декольте. У січні 2025 року вона відвідала інавгурацію Дональда Трампа у білому брючному костюмі зі сміливим декольте бренду Alexander McQueen, який доповнила мереживним топом-бюстьє цього ж бренду. Такий вибір викликав критику у Мережі.

Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS/File Photo

Що відомо про візит короля Британії до США

Шестиденний візит британського короля Чарльза III стартував 27 квітня у Вашингтоні, округ Колумбія — заплановані подальші зупинки в Нью-Йорку і Вірджинії.

28 квітня він звернувся до двох палат Конгресу і заявив про необхідність підтримувати Україну.

Після Вірджинії король самостійно вирушить на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.