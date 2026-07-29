Були неповнолітніми. Чотири жінки звинуватили Джареда Лето у сексуальних домаганнях

У новому документальному фільмі BBC Джаред Лето : Темна таємниця Голлівуду , який розповідає про 54-річного актора та фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars, одразу чотири жінки звинуватили музиканта та актора у сексуальних домаганнях.

У документальному фільмі BBC Джаред Лето: Темна таємниця Голлівуду про стосунки із Джаредом Лето розповідали десять жінок, і чотири з них розповіли про злочинні сексуальні дії збоку співака у підлітковому віці, пише BBC.

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Так, одна з жінок розповіла, що майбутній співак домагався її у ванній кімнаті мотелю, коли їй було 17 років. Інша, що він погрожував сексуальними домаганнями, коли їй було 19, ще одна стверджує, що мала з ним статеві стосунки у віці 17 років, що законодавство штату Каліфорнія розцінює як зґвалтування, а четверта розповіла, що Джаред Лето нібито телефонував їй із відвертими пропозиціями, коли їй було 16. Усі розповіли, що при цьому він зловижвав своїм статусом зірки. Одна з них також повідомила, що представники музиканта та актора надіслали їй угоду про нерозголошення, за умовами якої вона не могла говорити про свої стосунки з Лето, проте вона відмовилася її підписувати.

Ще одна героїня фільму розповіла, що коли їй було 14 років, Джаред Лето нібито доручив охоронцю провести її за лаштунки музичного фестивалю, зробивши непристойний коментар щодо її грудей підчас роздачі автографів.

Дев’ять з десяти жінок, які дали інтерв'ю щодо Джареда Лето, вперше публічно говорили про свої стосунки із ним. Вони стверджують, що перетиналися із ним у період з 2002 по 2016 роки, коли зірці було від 30 до 40 років. Наразі Джареду Лето 54 роки.

«Це було 25 років тому… йому це зійшло з рук», — каже одна з його ймовірних жертв.

ВВС зазначає, що під час роботи над фільмом команда підтвердили розповіді жінок від друзів та родини, яким вони розповідали раніше про зустрічі з Лето в той час. Також команда зауважує, що у деяких випадках вони бачили фотографії та повідомлення, які підтверджують розповіді жінок.

Крім того у фільмі дають свідчення двоє чоловіків, які багато років працювали з гуртом Лето. Вони розповіли, як незручно персонал почувався через те, як Лето взаємодіяв з дівчатами-підлітками, іноді запрошуючи їх за лаштунки до своєї гримерки або до будинку, де він записувався.

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«Я думаю, що всі вважали різницю у віці занадто великою», — каже один з них.

BBC також повідомляє, що представники служби неодноразово пробували зв’язатися з Джаредом Лето, він ніяк не відреагував на звинувачення, висунуті йому у фільмі.

Це далеко не перші звинувачення проти Джареда Лето у неналежній сексуальній поведінці. Так, під час роботи над фільмом його автори нарахували понад 120 окремих звинувачень, частину з них можна знайти у Мережі.

Минулого року діджейка з Лос-Анджелеса на ім'я Еллі Тейлц розповіла у соцмережах про те, що актор напав на неї, коли їй було 17 років, її підтримали ще кілька жінок, які також розповіли про напади збоку артиста. Ще дев’ять жінок минулого року також звинуватили Лето у сексуальних домаганнях у статті американського ЗМІ Air Mail. Він заперечив усі звинувачення.

Популярність Джареда Лето сягає 1990-х років. У 2014 році він отримав Оскар за роль другого плану у фільмі Далласький клуб покупців. Він також знімався у таких кінохітах як Бійцівський клуб, Той, що біжить по лезу 2049, Загін самогубців. Найсвіжіший фільм за участі Джареда Лето Володарі Всесвіту вийшов у 2026 році.

Джаред Лето також є лідером популярного рок-гурту Thirty Seconds to Mars, заснованого 1998 року. У 2027 році він вирушає в черговий світовий тур.

У 2024 році Джаред Лето назвав війну в Україні «проблемою», під час концерту у Сербії він зі сцени заявив, що «відчув багато російської енергії» та заявив, що збирається із концертами в Київ, Москву та Санкт-Петербург. У 2025 році під час церемонії нагородження премії BAFTA 2025 Джаред Лето сфотографувався із російськими акторами Юрою Борисовим та Марком Ейдельштейном.

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