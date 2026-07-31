«З тобою я божевільна». Jamala представила спільну пісню із рок-грутом СКАЙ

Jamala продовжує записувати фіти із українськими виконавцями з інших музичних жанрів — цього разу із легендарним гуртом СКАЙ. Це перша повноцінна рок-колаборація для співачки.

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Божевільні — це емоційний рок-поп про людей, які продовжують жити на повну навіть тоді, коли життя щодня випробовує їх на міцність.

Як зазначається в пресрелізі, у пісні поєдналися енергія фірмового рок-звучання СКАЙ та глибокий, багатогранний вокал Jamala, вони створили насичений мікс рок-естетики й чуттєвого соулу.

Фото: Міха Хайкін

Як розповіла Jamala, демо пісні Божевільні, яку їй надіслав їй Олег Собчук, лідер гурту СКАЙ, їй одразу сподобалася, і в неї не було сумнівів в тому, що вона хоче її заспівати.

«Вона дуже відгукується мені за темпераментом. До того ж мені завжди хотілося спробувати щось таке — трохи „тінатернерівське“. Тож це, можна сказати, моя перша рок-колаборація. І я дуже рада, що вона саме з легендарним гуртом СКАЙ. Для мене це справді особлива творчість. Мені здається, вийшло дуже сильно. Ну і, зрештою, ця пісня — про нас. Особливо зараз, коли на нас дивиться весь світ і думає: „Як вони все це вивозять під час війни?“ Напевно, ми трохи божевільні. Але це та сама „божевільність“ у найкращому сенсі слова — вона рухає нами попри все. Попри все, щоб не просто виживати, а жити. Жити це життя — навіть серед війни», — поділилася співачка.

Для фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука ця композиція стала продовженням головної теми, яка супроводжує творчість гурту вже багато років — сили людини не здаватися.

«Божевільні народилася з бажання жити, а не просто виживати. Поєднавши вибухову рок-енергію СКАЙ та неповторний голос JAMALA, ми створили композицію про свободу, незламність і людей, які продовжують рухатися вперед всупереч усьому. Це пісня про ту „божевільність“, яка дає нам сили не зупинятися. Нехай ця енергія передається кожному, хто її почує», — поділився Олег Собчук.

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Режисером відео став Олександр Швець, який також став і його оператором. За задумокою, артисти беруть участь у музичному батлі у форматі call and response: кожна репліка звучить як виклик, а кожна відповідь продовжує діалог двох сильних голосів, які зрештою об'єднуються в одну історію.