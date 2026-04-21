Дуа Ліпа та її платформа Service95 допомогли придбати пікап для Першого окремого медичного батальйону

Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа та її медіа Service 95 допомогли придбала пікап для Першого окремого медичного батальйону.

Про це повідомили у батальйоні та навіть показали відео з авто.

«Ймовірність того, що Дуа Ліпа допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика. Але вона ніколи і не нульова», — йдеться в повідомленні.

Реклама

У березні медіа співачки Service 95 підтримало благодійний захід, організований Driving Ukraine. Вечірка у Лондоні стала частиною серії Club For та була спрямована на збір коштів на автомобілі для українських військових.

Як зазначили в Service 95, вечірка стала нагадуванням про те, що нічне життя може бути потужною платформою для соціальних змін. Вона дозволила людям об'єднатися, щоб підвищити обізнаність, підтримати Україну та взяти участь у актах солідарності.

Заснована 25-річним Фінном Ваттом Driving Ukraine з 2022 року доставила понад 300 автомобілів для українських військових. Їхня остання ініціатива, Convoy 55, передбачала повністю жіночий конвой, який перевозив критично важливу медичну допомогу з Великої Британії до Львова.