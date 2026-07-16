«Дуже надихає». Дуа Ліпа підтримала протести в Албанії проти будівництва курорту Іванки Трамп і Джареда Кушнера

Співачка Дуа Ліпа , чиї батьки є косовськими албанцями, підтримала протести в Албанії проти будівництва курорту, що повʼязаний з Іванкою Трамп і Джаредом Кушнером. Протести в країні тривають вже шість тижнів і отримали назву «революція фламінго».

Ліпа записала новий випуск свого подкасту Книжковий клуб Service95 з албанською науковицею та письменницею Леєю Іпі. Під час розмови вона висловилася про протести в Албанії.

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«Мене дуже надихає бачити, наскільки людям справді не байдуже», — сказала співачка.

Як пише The Guardian, проєкт курорту, який частково передбачає масштабне будівництво на Сазані — єдиному острові Албанії, — підтримують інвестори на чолі з зятем президента США Джаредом Кушнером та його дружиною Іванкою Трамп. У подкасті, опублікованому в травні, Трамп описала запланований курорт як «гігантський» і прекрасний.

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Реалізація цього проєкту була прискорена після того, як у грудні 2024 року албанський парламент ухвалив суперечливі поправки до законодавства, що дозволили будівництво в екологічно вразливих районах. Доказів того, що Кушнер відіграв якусь роль у цих змінах, немає.

Пів острів Звернец / Фото: REUTERS/Florion Goga/File Photo

Фото: REUTERS/Florion Goga/File Photo

Однак саме цей крок парламенту, за словами 30-річної Ліпи, викликав сумніви щодо прозорості уряду.

«Що мене насправді турбує, так це сам принцип, за яким уряд може просто змінити закон, щоб скасувати заходи з охорони навколишнього середовища, без будь-яких громадських консультацій», — сказала Ліпа слухачам.

Протести в Албанії / Фото: REUTERS/Florion Goga/File Photo

Окрім забудови на острові Сазан, проєкт передбачає будівництво ще 10 тис. вілл уздовж смуги білого піщаного узбережжя на пів острові Звернець.

І Сазан, і Звернець є природними заповідниками, де розташовуються життєво важливі екосистеми та зони дикої природи для птахів та інших рідкісних видів в Адріатиці. Депутати Європарламенту попередили Албанію, що переговори про вступ можуть опинитися під загрозою, якщо екологічні стандарти не будуть дотримані. Албанія сподівалася приєднатися до ЄС до 2030 року.

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Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама назвав цей проєкт «подарунком для Європи» та «благословенням» для нації.

Слова Дуа Ліпи з ентузіазмом сприйняли у Тирані. Лідер організації Захист і збереження природного середовища в Албанії (PPNEA) Александер Трайче сказав журналістам, що коментарі співачки були не тільки «фантастичними, але й вчасними».

«Це була дуже потужна заява. Багато, особливо молоді албанці, які бачать у ній кумира, були натхненні. Це 45-й день наших протестів, і немає жодних ознак того, що вони припиняться», — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є якісь ознаки зміни рішення, Трайче додав: «Уряд зараз починає робити те, що він повинен був зробити з самого початку, наприклад, проводить дослідження впливу на навколишнє середовище, але [Звернецю] шкоди вже завдано; роботи відбулися, стався екологічний злочин, і люди повинні нести відповідальність».