«Свідомо емігруємо». Дружина Володимира Остапчука Катерина розкрила причини їхнього переїзду до Канади

Почати нове життя сім'я Остапчука планує у Монреалі. У Канаді вже чотири роки проживають діти Остапчука від першого шлюбу з Оленою Войченко, донька Емілія та син Еван. За словами Катерини Остапчук, ведучий планує вести заходи в Європі.

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«Ми свідомо емігруємо. У Канаді в нас є документи. Вова резидент, у мене work permit. Там старші діти, ми знаємо мову, Вова взагалі як носій, там мультикультурне населення, тому легше адаптуватися. Вова захистив свої дипломи там, має магістерський ступінь за їх системою освіти. Зрештою, коли ми там були востаннє, він склав іспит і отримав їх водійське посвідчення. Ми не тікаємо чи мусимо переїздити, ми свідомо емігруємо. Старші діти чоловіка вже 4 роки живуть у Канаді. Вони дуже зраділи, що ми переїжджаємо, дуже чекають на Тіма. І я б хотіла, щоб вони, коли Тім підросте, дружили. Рідних людей забагато не буває. Батьки підтримують, їм головне наша безпека. Звісно, всім сумно, що так далеко», — прокоментувала Катерина Остапчук.

Володимир Остапчук емігрує з України під час війни / Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Володимир Остапчук із родиною переїжджає до Канади / Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Блогерка пояснила, чому вони вирішили жити в Монреалі. «Перш за все, нам треба буде часто літати в Європу на роботу, а з Монреалю в Париж прямий рейс 6 годин, тому це зручно. Торонто мені не зайшло чисто на рівні відчуттів. Я б розглядала ще Ванкувер, але далеко нам. Так склалося, що у більшості замовників Вови цього року весілля, дні народження в Європі. З Канади туди зараз швидше, ніж з України. Та і Вова тут здебільшого працює роками в одних і тих самих замовників. Кому треба, ті замовлять і з Канади», — написала Катерина.

Телеведучий Володимир Остапчук із родиною переїжджає до Канади / Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa