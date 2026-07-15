Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова показала фото з сином на круїзному лайнері та розсекретила вартість подорожі

15 липня, 12:44
Катерина Репяхова з сином (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Репяхова з сином (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Дружина Віктора Павліка, блогерка та його концертна директорка Катерина Репяхова разом із п’ятирічним сином вирушила у морську подорож на круїзному лайнері й зізналася, у яку суму їй обійшовся такий відпочинок. 

Репяхова відпочиває на одному з найбільших круїзних лайнерів у світі. Під час круїзу передбачені зупинки. Блогерка вже побувала в Іспанії та Італії. За подорож дружина Павліка заплатила 3600 євро (без урахування авіаперельоту).

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«Бронювали самостійно, без туроператора. На борту близько 80% пасажирів американці, росіян я тут не зустрічала. Ще за місяць до подорожі ми проходили додаткову перевірку документів. Компанія дотримується міжнародних санкційних вимог, тому ми підтверджували, що не проживаємо на тимчасово окупованій території України. Довжина нашого лайнера 362 м. Це приблизно як чотири футбольні поля. Коли лайнер увійшов в експлуатацію у 2016 році, він був найбільшим круїзним лайнером у світі. Сьогодні він все ще входить до числа найбільших пасажирських суден планети», — зазначила Репяхова в Stories.

Катерина Репяхова вирушила у морську подорож разом із п'ятирічним сином (Фото: instagram.com/repyahovakate)
Катерина Репяхова вирушила у морську подорож разом із п'ятирічним сином / Фото: instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка додала, що не шкодує коштів на відпочинок з сином. «Заради нього гори зверну, подарую найкраще дитинство», — підписала фото із сином дружина Павліка.

instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що у 2025 році дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла про рідкісний розлад у сина. Тоді вона пояснила, чим рідкісний нейрогенетичний розлад (порушення на рівні передачі сигналів у мозку) відрізняється від аутизму.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Віктор Павлік Катерина Репяхова

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