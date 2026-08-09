«Дуже неприємно та образливо». Дружина Володимира Остапчука Катерина розповіла про сварку з Анатолієм Анатолічем та Юлою

Блогерка зазначила, що Остапчук не спілкується з Анатолічем через його дружину Юлу (топпіарниця зірок Юлія Яцечко). Анатоліч у нещодавньому інтерв'ю заявив, що Остапчук заблокував його в Instagram, і додав, що особисто не сварився з ведучим, який переїхав із сім'єю до Канади.

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«Нехай вони будують там свою кар'єру. Не думаю, що варто їх тягнути сюди», — сказав Анатоліч. Катерина Остапчук обурилася через інтерв'ю шоумена й назвала причину їхньої сварки.

«Володимир Остапчук не спілкується з Анатолічем через його дружину Юлу. Бо саме ж Вова заблокував Анатоліча. Навіщо все перекручувати? Ну і фраза Анатоліча про те, що всіх, хто виїхав, не треба тягнути в українське інфополе — огидна. Не тягни тоді свою куму Лободу, бо за нею більше історій, ніж за нами. І не їзди в гості до ями в Америку. Я взагалі ніяк ніколи не коментувала те, що ми припинили дружити. Якраз таки із поваги до того, що колись ми були близькими та вхожими в будинки один одного. Навіть разом святкували сімейні церковні свята. Хоча і спілкуватися ми припинили через них, через лицемірство. Але в людей чомусь немає поваги до дружби, навіть якщо вона закінчилася. Толь, ми всі знаємо, що ти сидиш на двох стільцях останні роки. Мені є багато чого розповісти. Але я жодного разу не відповідала на запитання про вас. Ми не спілкуємося відносно давно вже. Ми довго дружили з людьми, щиро, не так, як вони з нами. У мене таке враження, що люди жити не можуть, щоб не згадати Остапчука у своїх інтерв'ю. Чесно, мені дуже неприємно та образливо. У нас вузьке коло спілкування тих людей, яких ми пускаємо в дім. В їх родини інше ставлення до цього. Але я вияснила це тільки, коли сталася сварка, і ми припинили спілкування. Ось так вважаєш когось близьким, а виявляється, що тебе ніхто близьким не вважав», — написала Катерина.

Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

До того ж блогерка показала повідомлення від Юли, в якому піарниця назвала Катерину «причепом».