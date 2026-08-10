«Літній вайб». Дружина Монатіка показала фото біля басейну з 1,5 річним сином Леоном

Дружина українського співака MONATIK Ірина Монатік поділилася літніми світлинами з відпочинку. На них вона у компанії з 1,5 сином Леоном відпочиває біля басейну.

Світлинами із відпочинку Ірина Монатік поділилася у своєму Instagram. На одному зі знімків вона позує у чорно-білому суцільному купальнику біля басейну.

«Літній вайб», — лаконічно підписала вона серію світлин.

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Ірина Монатік показала фото з відпочинку / Фото: irishamonatik/ Instagram

Також на кількох знімках Ірина показала молодшого сина Леона. Хлопчик грається із надувним крокодилом та акулою.

1,5 річний син подружжя Монатіків грався на відпочинку з надувним крокодилом та акулою / Фото: irishamonatik/ Instagram

На ще одному фото вона тримає Леона на руках та усміхається на камеру.

Співак відреагував на фото дружини та сина смайликами із серцями.

9 серпня він зворушливо привітав кохану із днем народження, поширивши на своїй Instagram-сторінці спільне фото з нею.

«Іріша. Ти мій вічний фрісон. Дякую тобі за все. Кохаю невимовно. З днем народження my muse, love, friend, wife, life. My everything», — підписав він світлину.

Зауважимо, що пара виховує трьох синів: Данила, Платона та Леона.

Нещодавно MONATIK став музичним продюсером попурі з відомих композицій Кузьми Скрябіна. Він разом із молодими зірками записав пісні артиста в новому виконанні. Хіти Скрябіна прозвучали у масштабному флешмобі на площі Ринок у Львові.