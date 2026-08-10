«Літній вайб». Дружина Монатіка показала фото біля басейну з 1,5 річним сином Леоном
Ірина Монатік з 1,5 річним сином Леоном (Фото: irishamonatik/ Instagram)
Дружина українського співака MONATIK Ірина Монатік поділилася літніми світлинами з відпочинку. На них вона у компанії з 1,5 сином Леоном відпочиває біля басейну.
Світлинами із відпочинку Ірина Монатік поділилася у своєму Instagram. На одному зі знімків вона позує у чорно-білому суцільному купальнику біля басейну.
«Літній вайб», — лаконічно підписала вона серію світлин.
Також на кількох знімках Ірина показала молодшого сина Леона. Хлопчик грається із надувним крокодилом та акулою.
На ще одному фото вона тримає Леона на руках та усміхається на камеру.
Співак відреагував на фото дружини та сина смайликами із серцями.
9 серпня він зворушливо привітав кохану із днем народження, поширивши на своїй Instagram-сторінці спільне фото з нею.
«Іріша. Ти мій вічний фрісон. Дякую тобі за все. Кохаю невимовно. З днем народження my muse, love, friend, wife, life. My everything», — підписав він світлину.
Зауважимо, що пара виховує трьох синів: Данила, Платона та Леона.
Нещодавно MONATIK став музичним продюсером попурі з відомих композицій Кузьми Скрябіна. Він разом із молодими зірками записав пісні артиста в новому виконанні. Хіти Скрябіна прозвучали у масштабному флешмобі на площі Ринок у Львові.