«Феєричний вечір». Жанетт Рубіо приєдналася до Марко Рубіо на банкеті на честь короля Чарльза

Король Чарльз і королева Камілла цього тижня перебували у США з чотириденним державним візитом. У середу, 29 квітня, перша леді США Меланія Трамп організувала державний банкет з дрес-кодом white tie (найформальніший вечірній дрес-код) на честь короля Чарльза і королеви Камілли. Жанетт Рубіо в Instagram відзначила зусилля першої леді, і назвала прийом «феєричним». Меланія Трамп була залучена у кожен етап підготовки.

Реклама

«Феєричний вечір у Білому домі з президентом Трампом і першою леді Меланією на честь короля і королеви Англії. Перша леді зробила цей вечір по-справжньому особливим», — підписала серію кадрів Жанетт Рубіо. Дружина Марко Рубіо з’явилася у вечірній шовковій сукні з бутика Miro’s Boutique у Маямі.

Марко та Жанетт Рубіо / Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Що відомо про Жанетт Рубіо

Жанетт Рубіо (Дусдебес) має латинське коріння. Родина Жанетт іммігрувала до США з Колумбії. Як і Марко Рубіо, Джанет народилася і виросла в Маямі у католицькій родині. Після закінчення школи Жанетт вступила до коледжу Маямі-Дейд, паралельно підробляючи касиркою у банку. Пізніше вона вступила до International Fine Arts College, але кинула навчання незадовго до закінчення, завагітнівши першою дитиною.

Жанетт і Марко Рубіо познайомилися понад 30 років тому у рекреаційному центрі в Маямі. Коли вони почали зустрічатися, Рубіо було 19 років, і він навчався в Університеті Флориди, а Жанетт було 17, і вона навчалася у старшій школі South Miami — тій самій школі, яку колись відвідував Рубіо. Після кількох років роману вони ненадовго розійшлися приблизно у 1995 році. Два роки потому, у День святого Валентина, Рубіо освідчився Жанетт біля Емпайр-Стейт Білдінг, надихнувшись фільмом Несплячі в Сіетлі. Вони одружилися 28 жовтня 1998 року на католицькій церемонії у церкві Little Flower в Корал-Гейблс, штат Флорида.

У Марко і Жанетт Рубіо четверо дітей (дві дочки та двоє синів). Їхня старша дочка Аманда (25 років) вивчала журналістику, 23-річна Даніелла вивчає право в Університеті Вірджинії. Їхній син Ентоні, 20 років, грає у футбол і виступає за команду Університету Флориди. Молодшому синові Домініку 18 років.

Зараз Жанетт Рубіо — домогосподарка, але вона бере активну участь у громадському житті, зокрема є членкинею ради директорів організації Agape Network і входить до Ради штату Флорида з боротьби торгівлею людьми. Раніше вона працювала на мільярдера Нормана Брамана.