«У нас все добре». Анастасія Федорова з донькою повернулася в Україну
Анастасія та Михайло Федорови з донькою Марією (Фото: instagram.com/fedorova.more)
Дружина ексміністра оборони Михайла Федорова, дизайнерка та засновниця модного бренду COVER Анастасія Федорова повідомила, що з донькою Марією повернулася в Україну.
«У нас все добре. Повернулися до роботи», — написала Анастасія Федорова. Дизайнерка разом із дев’ятирічною донькою Марією відпочила у Порту (Португалія). «Навіщо мені весь світ, якщо я загублю в ньому себе? Час вдвох та без жодного Інтернету», — підписала відео з донькою підприємниця. Анастасія Федорова з донькою також відвідала Іспанію. На одному з фото Федорова позує з донькою на тлі вежі Torre Glòries у Барселоні.
Дочка Анастасії та Михайла Федорових 1 вересня піде до четвертого класу. А Анастасія Федорова вже розпочала підготовку до Ukrainian Fashion Week (відбудеться з 2 по 6 вересня у Києві).
Раніше Анастасія Федорова застерегла українців від створення культу особистості її чоловіка. Нагадаємо, 31 липня тисячі людей у Києві взяли участь у протестній ході із закликом повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України та дати йому рік на проведення реформ. Федоров подякував учасникам ходи, відповівши на повідомлення зі словами підтримки. «Не зраджу (довіри). Дякую», — написав ексміністр у Threads.