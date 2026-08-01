«У нас все добре». Анастасія Федорова з донькою повернулася в Україну

«У нас все добре. Повернулися до роботи», — написала Анастасія Федорова. Дизайнерка разом із дев’ятирічною донькою Марією відпочила у Порту (Португалія). «Навіщо мені весь світ, якщо я загублю в ньому себе? Час вдвох та без жодного Інтернету», — підписала відео з донькою підприємниця. Анастасія Федорова з донькою також відвідала Іспанію. На одному з фото Федорова позує з донькою на тлі вежі Torre Glòries у Барселоні.

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Анастасія Федорова з донькою / Фото: instagram.com/fedorova.more

Анастасія Федорова на відпочинку з донькою / Фото: instagram.com/fedorova.more

Фото: instagram.com/fedorova.more

Фото: instagram.com/fedorova.more

Фото: instagram.com/fedorova.more

Дочка Анастасії та Михайла Федорових 1 вересня піде до четвертого класу. А Анастасія Федорова вже розпочала підготовку до Ukrainian Fashion Week (відбудеться з 2 по 6 вересня у Києві).

Фото: instagram.com/fedorova.more

Раніше Анастасія Федорова застерегла українців від створення культу особистості її чоловіка. Нагадаємо, 31 липня тисячі людей у Києві взяли участь у протестній ході із закликом повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України та дати йому рік на проведення реформ. Федоров подякував учасникам ходи, відповівши на повідомлення зі словами підтримки. «Не зраджу (довіри). Дякую», — написав ексміністр у Threads.