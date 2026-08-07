Голі танці та рекордна зміна образів. Дорофєєва презентувала новий кліп 747

Українська співачка Надя Дорофєєва 6 серпня презентувала новий кліп на пісню 747 . Реліз роботи став першою україномовною роботою зірки від початку року.

Режисером нового кліпу Дорофєєвої став Алан Бадоєв. Зірковий кліпмейкер зобразив Надю у ролі героїні, яка заради свого чоловіка здатна майже на все.

Вона намагається достукатися до партнера всіма можливими способами: провокує, дивує, навіть розпилює на нього вогнегасник і танцює перед ним оголеною. Втім зрештою приходить до висновку: неможливо врятувати те, чого вже немає.

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«Багато всього хотілося підкреслити і зʼєднати, щоб надати можливість Наді відчути себе іншою і підкреслити щось нове в ній. Ми навмисно зробили її образ настільки глянцевим — щоб показати: іноді обкладинки оживають, і кожен може відчувати абсолютну самотність», — розповів Алан Бадоєв.

Дорофєєва у кліпі змінює образи та провокує / Фото: Pomitni

Останні пів року через стан здоровʼя Наді Дорофєєвій довелося перенести частину запланованих активностей та вихід нового музичного матеріалу. Тому реліз 747 став для неї особливо очікуваним.

«Це пісня про момент осяяння, коли ти усвідомлюєш, що кохання закінчилось. У стосунках іноді, як і в польоті, настає момент, коли потрібно просто прийняти: цей маршрут завершено, «наш Боїнг давно сів». І продовжити свій шлях», — поділилася думками про свій новий реліз сама зірка.

Партнером співачки по зйомках став український актор Євген Лісничий. Саме він зіграв роль холодного та неприступного чоловіка.

Кліп на 747 став своєрідним рекордсменом для артистки через кількість образів, їх тут 8 і в кожному вона на високих підборах.

747 – перший україномовний реліз співачки від початку року / Фото: Pomitni

Найвідвертішим моментом кліпу стала сцена, де Дорофєєва танцює оголеною. Під час її зйомки команда створила максимально закриту атмосферу — на знімальному майданчику з чоловіків лишилися тільки режисер та оператор.

«Танцювати на підборах голою — дуже дивне відчуття, це трішечки комічно і водночас сексуально» — поділилася артистка.

Водночас Алан Бадоєв назвав цю сцену у кліпі дуже важливою і пояснив, що для неї надихнувся образом Кім Кардаш’ян від Balenciaga, у якому вона була повністю обмотана скотчем.

Кліпмейкер зазначив, що йому захотілося ніби «розгорнути» цю стрічку, тож саме так народилася ідея скотчу, який цензурує оголене тіло як прояв максимального бажання привернути до себе увагу.

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«Звісно, сцена хайпова і може викликати багато обурення, але її значення набагато глибше. Для мене вона свідчить про ту саму самотність — відчайдушну спробу привернути до себе увагу людини, яка вже емоційно віддалилася», — підсумував Бадоєв.

У фіналі героїня відеороботи нарешті обирає власний маршрут. Саме там чекає спойлер — фрагмент наступного релізу співачки.