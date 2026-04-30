Співпрацювала з продюсером Тейлор Свіфт і Леді Гаги. DOROFEEVA випустила перший англомовний трек FEEL THE HEAT

30 квітня співачка DOROFEEVA представила свій перший англомовний трек FEEL THE HEAT. Серед продюсерів вказаний Кен Льюїс, який співпрацював з Тейлор Свіфт над альбомом Midnights та Леді Гагою над альбомом Joanne.

Як розповідає сама співачка, FEEL THE HEAT — це переосмислення «українського культурного коду мовою сучасної попмузики».

«Раніше я створювала музику насамперед для себе, а зараз думаю — що вона означає для моєї країни. У своїй творчості мені важливо підсвічувати не лише себе як артистку, а й Україну — показувати її сучасною, стильною та конкурентною, і не лише через війну, фольклор чи спорт, а й через сучасну попмузику», — сказала вона, додавши, що у ному треці є все, що її надихає: емоції, пристрасть, сексуальність.

Реклама

Фото: Elai Said, Ivan Khodanych

Авторами тексту є сама DOROFEEVA, Міша Кацурін, Іван Клименко, а також американські сонграйтери Джеймсон Фокс та Ворвік Раннелс.

Зведення робив американський продюсер Кен Льюїс — дворазовий лауреат премії Ґреммі за альбоми Hell’s Kitchen Аліши Кіз (переміг у номінації Найкращий музичний театральний альбом у 2025 році) та Midnights Тейлор Свіфт, який отримав Альбом року у 2024 році.

Крім цього, Льюїс відомий співпрацею з Леді Гагою над альбомом Joanne, Кендріком Ламаром, Каньє Вестом, Даяною Росс тощо.

Разом з піснею DOROFEEVA представила кліп, режисером якого став Руслан Махов. У кожному фрагменті кліпу можна знайти елемент української культурної спадщини, розповідають творці. Також у відео представлений ветеран з протезом, який символізує досвід війни.

Фото: Elai Said, Ivan Khodanych

«Ми живемо в реаліях, в яких ми не тільки створюємо, а й боремося за свою свободу, за свободу своєї країни. Тож у кліпі ми розповідаємо про сучасну Україну — про надбання, про те, як українські митці, музиканти, режисери, хореографи, дизайнери по-новому бачать українську естетику. На усіх етапах створення візуальних барв ми буквально нічого не використовували з минулого. Так, ми надихалися різними естетиками, фактурами і елементами українського мистецтва. Але наша історія — це сучасний погляд та осмислення» — зазначив Руслан Махов.

Хореографинею стала Марина Кущова, яка співпрацювала з Rosalia, Lenny Kravitz, Sevdaliza, Florence and the Machine, Леді Гагою тощо.

У відео співачка також зʼявляється в образах від українських брендів: Ruslan Baginskiy, Litkovska, TTSWTRS, Gushka, GUDU.