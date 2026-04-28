Після розлучення батьків. Старша донька Ніколь Кідман і Кіта Урбана відписалася від батька в Instagram

Старша донька акторки Ніколь Кідман і кантрі-співака Кіта Урбана, 17-річна Сандей Роуз, відписала від батька в Instagram. Кідман і Урбан офіційно розлучилися у січні цього року.

Про це пише Daily Mail.

Це стало відомо після повідомлень про те, що стосунки Кіта з Сандей та 15-річною Фейт Маргарет погіршилися після того, як у вересні було оголошено про його розлучення з Ніколь.

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Доньки музиканта, як повідомляється, відмовлялися зустрічатися з новою дівчиною свого батька, Карлі Скотт Коллінз.

Водночас Кіт продовжує стежити за своєю старшою донькою у соціальній мережі.

Фото: Скриншот/Instagram

«Дівчата зараз дуже зосереджені на мамі. Вони адаптуються до всіх змін, і це природно, що вони хочуть захистити свій простір», — розповів журналістам друг сімʼї.

Тим часом, як повідомило інше джерело, Кіт «намагається збалансувати власне життя з потребами своїх дочок».

«Він хоче, щоб їм було комфортно, але пріоритетом для дівчаток є їхня мама та їхнє власне благополуччя», — додав інсайдер.

Урбан і Кідман одружилися в червні 2006 року після знайомства на гала-вечорі G’Day USA у Лос-Анджелесі. Вони стали однією з найвпливовіших пар Голлівуду та часто підтримували одне одного на різних заходах.

Зокрема, саме Кідман сприяла реабілітації Урбана, який боровся із наркотичною залежністю. Коли акторка отримала премією AFI за життєві досягнення у 2024 році, музикант у своїй промові розповів, наскільки позитивний вплив вона мала на його життя, коли вони познайомилися.

Таблоїди писали, що подружжя живе окремо з літа 2025 року. Акторка нібито не прагнула розлучення, але рішення назріло вже давно. Причини розриву офіційно не розголошують.

Згідно з документами, опублікованими наприкінці вересня, знаменитості погодилися не говорити поганого одне про одного або про інших членів своєї сім'ї.

Основна опіка над дітьми залишиться за акторкою — Кідман проведе з дітьми 306 днів на рік, а Урбан — 59. Кожна зі сторін погодилася не вимагати аліментів.

Суддя міста Нешвілл, штат Теннессі, видав постанову про розірвання шлюбу між Кідман та Урбаном 6 січня 2026 року.