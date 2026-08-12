«Ці миті зі мною назавжди»: Демі Мур показала, як одягала доньці Таллулі фату у день її весілля

Голлівудська акторка Демі Мур поділилася світлинами із весільної примірки плаття її дочки Таллули. Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж 8 серпня за музиканта Джастіна Ейсі.

Зірка Субстанції оприлюднила на своїй сторінці в Instagram низку на світлин, на яких допомагає доньці Таллулі з фатою та милується нею у весільній сукні.

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«Зазирніть на примірку весільної сукні моєї любої Таллули. Усі ці зворушливі миті назавжди закарбувалися в моєму серці. Я така вдячна, що ми змогли розділити цю особливу подію всією родиною», — написала Демі Мур.

Демі Мур поправляє поділ весільного плаття доньки Таллули / Фото: demimoore/ Instagram

На знімках 63-річна акторка заворожено дивиться на доньку, поправляє поділ її сукні та допомагає одягати фату.

Демі Мур також подякувала відомому дизайнеру та креативному директору Balenciaga П'єрпаоло Піччолі, який допоміг створити образ зіркової нареченої: «Дякую П'єрПаоло за створення такої дивовижної сукні та за те, що втілив мрію моєї милої дівчинки в життя».

Демі Мур на примірці весільного плаття доньки Таллули / Фото: demimoore/ Instagram

На створення весільної сукні для Таллули пішло 712 годин роботи: понад 400 годин майстри витратили безпосередньо на пошиття та фінальне доопрацювання в ательє. Ще близько 60 годин знадобилося для ручного оздоблення.

Демі Мур поділилася зворушливим моментом з примірки весільної сукні своєї доньки Таллули / Фото: demimoore/ Instagram

Таллула Бель Вілліс побралася із музикантом Джастіном Ейсі на курорті Сан-Веллі, що у штаті Айдахо. Невідомо, чи був на церемонії батько Таллули Брюс Вілліс, який важко хворіє.

демі Мур милується весільним образом доньки / Фото: demimoore/ Instagram

Таллула — наймолодша із трьох доньок Демі Мур та Брюса Вілліса.

Нагадаємо, що голлівудському актору у 2022 році діагностували лобно-скроневу деменцію. Захворювання швидко прогресує, тому Брюс Вілліс проживає окремо від сім'ї. Актор має будинок з командою доглядальниць, які дбають про нього.