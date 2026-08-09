Дочка Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі

9 серпня, 18:52
Демі Мур та її донька Таллула (Фото: instagram.com/buuski)

Демі Мур та її донька Таллула (Фото: instagram.com/buuski)

Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллула, зіграла весілля з музикантом Джастіном Ейсі у суботу, 8 серпня, на курорті Сан-Веллі, штат Айдахо.

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Як повідомляє Vogue, 32-річна письменниця та художниця Таллула Вілліс пройшла до вівтаря у виготовленій на замовлення сукні Balenciaga без бретелей з драпірованим шлейфом, прикрашеним бантом. Над сукнею працював креативний директор Balenciaga П'єрпаоло Піччолі. Напередодні весілля старша сестра Таллули, Скаут, опублікувала фотографію, на якій її сестра позує зі своїм обранцем після отримання свідоцтва про шлюб у будівлі суду округу Блейн у місті Гейлі, штат Айдахо.

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Джастін Ейсі — колишній барабанник гурту Made Violent, який зараз випускає музику під псевдонімом NIGHTIES. Джастін і Таллула зустрічаються з січня 2023 року, а заручилися вони у грудні 2024 року.

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Таллула Вілліс вийшла заміж (Фото: Scout Willis Instagram)
Таллула Вілліс вийшла заміж / Фото: Scout Willis Instagram

Нагадаємо, що Брюс Вілліс живе в окремому від родини домі, де за ним доглядає постійна команда доглядальниць, а його дружина Емма часто приводить до нього їхніх дочок, 13-річну Мейбл та 11-річну Евелін. Демі Мур і Брюс Вілліс зберегли близькі стосунки навіть через десятиліття після розлучення. У них є дорослі дочки: Румер (37 років), Скаут (35 роки) і Таллула (32 рік). Вілліс також бачиться зі своєю онукою Луеттою (дочкою Румер). У 2022 році знаменитому актору й батькові п’ятьох дітей діагностували лобно-скроневу деменцію.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Брюс Уілліс Деми Мур

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