«Як його дружина?» Дональд Трамп відреагував на київську промову принца Гаррі щодо ролі США у війні в Україні

Президент Дональд Трамп відреагував на промову принца Гаррі на 18-му Київському безпековому форумі , зокрема на його слова про роль США у війні Росії проти України.

Про це повідомляють Sky News та People.

У промові син короля Чарльза закликав «американську адміністрацію» виконати свої зобов’язання щодо підтримки України.

«Сполучені Штати відіграють важливу роль у цій історії не лише через свою силу, а через те, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка частково гарантувала суверенітет і територіальну цілісність України. І саме зараз настав час для американського лідерства, щоб показати своє виконання міжнародних зобов’язань не через благодійність, для того, щоб довести свою роль на міжнародній арені заради стабільності», — сказав він.

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Під час пресконференції у Трампа запитали, що він думає про цю заяву, на що він відповів: «Принц Гаррі? Як у нього справи? Як його дружина? Будь ласка, передайте їй від мене вітання».

Він також додавав, що герцог Сассекський «не говорить від імені Великої Британії».

«Думаю, я говорю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі. Але я ціную його пораду», — заявив Трамп.

Ці заяви пролунали напередодні першого державного візиту короля Чарльза до США, який розпочнеться 27 квітня.

Це не вперше президент США критикує британського принца. У 2024 році він натякнув, що у разі своєї перемоги на президентських виборах може депортувати принца Гаррі, заявивши, що «не захищатиме», як Джо Байден.

«Я б не захищав його. Він зрадив королеву. Це непростимо. Він був би сам, якби це залежало від мене», — сказав Трамп.

Втім вже у 2025 році президент змінив свою думку і заявив, що не депортуватиме герцога Сассекського.

«У нього і так достатньо проблем із дружиною. Вона жахлива», — сказав він.

Візит принца Гаррі до України 23 квітня

Принц Гаррі прибув до Києва вранці поїздом. Це вже другий його візит до Києва, а загалом до України — третій.

«Приємно знову опинитися в Україні — країні, яка мужньо й успішно захищає східний фланг Європи. Важливо не втрачати з поля зору значення цього», — сказав принц після прибуття до столиці.

Герцог Сассекський висловив сподівання, що зможе «нагадати людям у себе на батьківщині та в усьому світі, з чим стикається Україна».

Далі він вирушив на Київський безпековий форум, де виступив з промовою, у якій звернувся до Путіна із закликом зупинити війну.

«Протягом багатьох років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця — лише більші втрати. Президенте Путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо», — сказав герцог Сассекський у зверненні до Володимира Путіна.

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У Києві герцог також має відвідати саперів благодійної організації Halo Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.

Крім того, він планує провести час з українськими учасниками його фонду Invictus Games (Ігри Нескорених), який допомагає пораненим ветеранам відновлюватися за допомогою спорту.

Перший візит принца Гаррі в Україну відбувся у квітні 2025 року. Тоді він відвідав Львів і зустрівся з ветеранами, які відновлювалися після поранень. Другий візит відбувся 12 вересня 2025 року. Тоді принц Гаррі разом із командою приїжджав у Київ із програмою реабілітації поранених українських воїнів.