Журналісти зафіксували, як президент США Дональд Трамп «грайливо» поплескав першу леді Меланію по сідниці під час зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою у Білому домі.

Про це пише The New York Post.

Момент трапився тоді, коли королівська родина прибула до Білого дому у вівторок, 28 квітня. Після цього король Чарльз і Трамп обмінялися рукостисканням на червоній доріжці, встановленій біля сходів Білого дому, і короткими репліками.

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Фото: REUTERS/Matt McClai

На церемонії прибуття на південній галявині Білого дому було присутньо понад два десятки військових почесної варти. Далі Трамп і король пройшли в Овальний кабінет для переговорів.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Тим часом Меланія та королева Камілла зустрілися зі студентами та школярами в іншій частині Білого дому.

Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Після цього король вирушив до Конгресу, де виголосив промову, в якій заявив про необхідність підтримувати Україну та водночас відреагував на критику Трампа щодо нібито пасивності американських союзників по НАТО.

Після цього королівське подружжя повернулося у Білий дім на бенкет. Там король подарував Трампу унікальний та символічний подарунок: оригінальний дзвін із бойової рубки підводного човна під назвою HMS Trump британського Королівського флоту, який служив у Тихому океані під час Другої світової війни.

29 квітня король вирушить до Нью-Йорка, де зустрінеться з родичами жертв 11 вересня. Далі у нього запланована зустріч із представниками корінного населення Вірджинії.