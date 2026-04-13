Рідкісний сімейний вихід. Іванка, Тіффані та Кай Трамп приєдналися до Дональда Трампа на турнірі UFC 327

Президент США Дональд Трамп із членами своєї сім'ї відвідав турнір UFC 327, який у ніч на 12 квітня відбувся в Маямі штат Флорида на арені Kaseya Center.

До президента Трампа приєдналися його старша донька Іванка Трамп, молодша донька Тіффані Трамп, 18-річна онука Кай Медісон Трамп (донька Дональда Трампа-молодшого і його колишньої дружини Ванесси Гейдон) та 13-річна онука Арабелла Кушнер (донька Іванки й Джареда Кушнера). Турнір також відвідали Дональд Трамп-молодший і його наречена, модель і світська левиця з Флориди Беттіна Андерсон.

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У головному бою UFC 327 за вакантний титул у напівважкій вазі зійшлися новозеландець Карлос Ульберг і чеський ексчемпіон Їржі Прохазка. Ульберг переміг Прохазку технічним нокаутом у першому раунді.

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Дональд Трамп та Кай Трамп / Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Іванка, Тіффані та Кай Трамп з Дональдом Трампом / Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Іванка Трамп з’явилася на турнірі UFC 327 у сукні зі спущеними плечима від Altuzarra, а Беттіну Андерсон помітили у чорній мінісукні з драпіруванням від Alaïa. Тіффані Трамп на арені Kaseya Center супроводжував її чоловік, мільярдер з Нігерії Майкл Булос. Кай Трамп обрала розслаблений образ зі штанами-карго і топом.

Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон / Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Раніше повідомлялося, що Меланія Трамп з’явилася в стильному образі від Ralph Lauren на святкуванні Великодня 6 квітня у Білому домі.