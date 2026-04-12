Подивилася бій батька. 16-річна дочка Тайсона Ф’юрі Венесуела вперше після заручин вийшла у світ зі своїм нареченим Ноа Прайсом

16-річна Венесуела Ф’юрі вперше після заручин з’явилася на публіці зі своїм нареченим, 17-річним Ноа Прайсом, щоб подивитися бій свого батька Тайсона проти Арсланбека Махмудова.

Поєдинок у суперважкій вазі відбувся у Лондоні 11 квітня, на стадіоні Тоттенхем Готспур. Тайсон Ф’юрі одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над росіянином Арсланбеком Махмудовим.

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16-річна дочка Тайсона Ф’юрі Венесуела подивилася бій батька зі своїм 17-річним нареченим, боксером-любителем Ноа Прайсом. Венесуела Ф’юрі вийшла у світ у бірюзовій сукні, розшитій бісером від TABJA. Венесуела і Ноа ще не оголосили дату свого весілля, але минулого місяця у доньки боксера пройшов дівич-вечір.

Бій також відвідала мати Венесуели, Періс Ф’юрі. Мати і дочка зайняли vip-місця на стадіоні Тоттенхем Готспур. У Періс Ф’юрі та Тайсона Ф’юрі семеро дітей — троє доньок і четверо синів.

Дружина Тайсона Ф'юрі, Періс Ф'юрі (на фото стоячи) / Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Періс Ф'юрі / Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Дочка Тайсона Ф'юрі, Венесуела Ф'юрі, та її наречений Ноа Прайс / Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Венесуела Ф'юрі з нареченим / Фото: instagram.com/venezuelafuryofficial

Цей бій став п’ятим поверненням Тайсона Ф’юрі на ринг після того, як він заявив, що покінчив із професійними боями.

Також повідомлялося, що колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа показав Ф’юрі середній палець після виклику на бій. Після поєдинку Тайсон кинув виклик Джошуа, який спостерігав за поєдинком у рингсайді. Джошуа відмовився виходити на ринг.