«Як їхні батьки зразка 90-х». Дочка Сінді Кроуфорд Кая Гербер і син Річарда Гіра Гомер з’явилися на прем'єрі серіалу Уламки у Нью-Йорку

Сінді Кроуфорд була одружена з Річардом Гіром із 1991 по 1995 рік. Батьки Каї Гербер Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер одружилися у 1998 році й досі разом. У Каї є брат Преслі. Гомер Гір — син Річарда Гіра від колишньої дружини Кері Ловелл (вони були у шлюбі з 2002 по 2016 рік).

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Кая Гербер і Гомер Гір виконали головні ролі у серіалі Уламки. На прем'єрі вони нагадували своїх батьків часів 90-х. Про це повідомляє InStyle. 24-річна Гербер була схожа на свою матір-супермодель, позуючи у сяйливій сукні прямого крою, оздобленій лелітками, бісером і кристалами від Valentino. Кая пішла стопами матері й також побудувала успішну модельну кар'єру. Кая та Гомер позували разом із колегами по серіалу — Гейз Ворнер, Ігбі Рігні та Гремом Кемпбеллом.

Kaia Gerber and Homer Gere put on VERY cozy display in spitting image of formerly married parents Cindy Crawford and Richard Gere https://t.co/uxUAAROzRk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2026

Кроуфорд розповідала, чому розпався її шлюб з Гіром. «Гадаю, багато з того, що відбувалося між мною та Річардом, було пов’язано з тим, що мені було лише 22 роки — у цьому віці я, як молода дівчина, ще намагалася зрозуміти, хто я і ким хочу бути, тоді як йому вже виповнилося 37», — сказала модель Опрі Вінфрі в інтерв'ю 2013 року.