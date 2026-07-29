«Як їхні батьки зразка 90-х». Дочка Сінді Кроуфорд Кая Гербер і син Річарда Гіра Гомер з’явилися на прем'єрі серіалу Уламки у Нью-Йорку
Сінді Кроуфорд і її донька Кая Гербер (Фото: instagram.com/cindycrawford)
Супермодель і акторка Кая Гербер та актор Гомер Гір викликали у шанувальників відчуття дежавю, з’явившись на світовій прем’єрі серіалу Уламки режисера Раяна Мерфі від FX у Нью-Йорку.
Сінді Кроуфорд була одружена з Річардом Гіром із 1991 по 1995 рік. Батьки Каї Гербер Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер одружилися у 1998 році й досі разом. У Каї є брат Преслі. Гомер Гір — син Річарда Гіра від колишньої дружини Кері Ловелл (вони були у шлюбі з 2002 по 2016 рік).
Кая Гербер і Гомер Гір виконали головні ролі у серіалі Уламки. На прем'єрі вони нагадували своїх батьків часів 90-х. Про це повідомляє InStyle. 24-річна Гербер була схожа на свою матір-супермодель, позуючи у сяйливій сукні прямого крою, оздобленій лелітками, бісером і кристалами від Valentino. Кая пішла стопами матері й також побудувала успішну модельну кар'єру. Кая та Гомер позували разом із колегами по серіалу — Гейз Ворнер, Ігбі Рігні та Гремом Кемпбеллом.
Кроуфорд розповідала, чому розпався її шлюб з Гіром. «Гадаю, багато з того, що відбувалося між мною та Річардом, було пов’язано з тим, що мені було лише 22 роки — у цьому віці я, як молода дівчина, ще намагалася зрозуміти, хто я і ким хочу бути, тоді як йому вже виповнилося 37», — сказала модель Опрі Вінфрі в інтерв'ю 2013 року.