«Було на душі не дуже гарно». Павло Зібров розповів про розставання доньки з нареченим

Діана Зіброва живе з батьками й працює піар-менеджеркою свого зіркового батька. На презентації кліпу Анни Трінчер Павло Зібров зазначив, що у житті його доньки розпочався новий етап і вона змінилася зовні після розриву з нареченим.

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«Те, що було не її, відійшло, відпало. Звісно, було на душі не дуже гарно. Вона переживала, тому що стосунки були міцні, хороші й теплі. Але зараз вона у прекрасній формі. І завдячуючи тому, що вони розбіглися. Вона виглядає мінус 23 кілограми. Справжня модель — ноги підтягнуті, усмішка, зачіска інша, очі горять. У неї почався новий етап у житті. Вона поглинула вся в роботу. У неї п’ять спеціальностей. Займається справами тата: і монтує, і знімає, і виступає режисером кліпів, і озвучка… Дуже багато. І стиліст. Вона дивиться, що ми з мамою протягом 33 років живемо у любові, у повазі. Нам добре разом, ми розуміємо один одного. Вона виросла у такій атмосфері, у неї гарний приклад. Гадаю, у неї все ще попереду. Нова сторінка. Ту закрили, а відкрили нову», — прокоментував Павло Зібров в інтерв'ю програмі Тур зірками.