Дочка Олі Полякової Марія похизувалася відвертою фотосесією з чоловіком-американцем

На своїй сторінці в Instagram Марія опублікувала серію романтичних світлин, які були зроблені під час її візиту до України разом з чоловіком. Як відомо, Марія та Еден разом навчаються в Берклі й грають у гурті.

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Полякова та її чоловік позували без одягу. «Ну що, без цензури на онлі фанс?» — написала Марія. Авторкою зйомки стала фотографка Поліна Тремасова.

Фото: instagram.com/marypoppers1

Фото: instagram.com/marypoppers1

У коментарях думки розділилися, і дехто розкритикував Полякову. «Звісно, вони можуть зніматися. Це їхня особиста справа. Але чому на ці пристрасті мають дивитися наші діти? Інтернет — це вже суцільний хаос. Де коні перемішалися з людьми. На жаль», — йшлося в одному з коментарів.

Дочка Олі Полякової наробила галасу відвертою фотосесією з чоловіком-американцем / Фото: instagram.com/marypoppers1

Фото: instagram.com/marypoppers1

Марія різко відповіла. «Рекомендую вам змінити професію психолога», — написала вона, а також зізналася, що ці фото бачив її батько.

Нагадаємо, Оля Полякова виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, який відвідали «хороші росіяни» Алла Пугачова та Максим Галкін. Після концерту Полякова обійнялася з Галкіним і Пугачовою на червоній доріжці, а також подякувала їм за «підтримку України».