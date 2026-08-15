«Все дуже складно». Донька Кузьми Скрябіна Барбара розповіла, чи планує стати мамою

Дочка легендарного музиканта Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко зізналася, чому відкладає народження дітей. За словами Барбари, вона наразі не готова до материнства.

Днями Барбара Кузьменко (лікарка-дерматологиня, трихологиня та косметологиня) разом з чоловіком і матір'ю Світланою Бабійчук відвідала допрем'єрний показ документального фільму про лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка — Кузьма: Страшно веселий. Барбара перебуває в офіційному шлюбі зі своїм чоловіком Віктором вже майже сім років.

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«На жаль, ми не плануємо дітей у цей період через те, що зараз відбувається. Це все дуже складно. Я досить тривожна людина, тому не знаю, як би я бігала з дитиною до тих підвалів. З іншого боку, розумію, що час іде, таке життя», — прокоментувала Барбара в інтерв'ю програмі «Наодинці з Гламуром».

Барбара Кузьменко вийшла заміж у 2019 році. Обранцем дівчини став Віктор Тур (брат журналістки й телеведучої Люкс ФМ Наталії Тур). У 2026 році Барбара Кузьменко відкрила в центрі Києва клініку естетичної медицини. У 2020 році вона завершила навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Барбара та її чоловік навчалися на одному курсі.

Фільм Кузьма: Страшно веселий режисера Артема Григоряна вийшов у прокат 13 серпня. Паралельно з українським прокатом стрічку покажуть у 35 країнах для закордонних глядачів.