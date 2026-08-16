Принцеса Йорданії Іман вдруге стала мамою

Радісну новину повідомив Королівський хашимітський двір. Принцеса Йорданії Іман тримала свою вагітність у таємниці.

У заяві йдеться: «Королівський Хашимітський двір із радістю повідомляє, що 14 серпня 2026 року в Її Королівської Високості принцеси Іман бінт Абдалли II та пана Джаміля Александра Терміотіса народилися доньки-близнючки. Хашимітський двір висловлює щирі вітання та найкращі побажання принцесі Іман і пану Джамілю, а також Їхнім Величностям королю Абдаллі II ібн аль-Хусейну та королеві Ранії аль-Абдаллі з цієї радісної нагоди».

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Принцеса Іман — старша дочка короля Абдалли та королеви Ранії. Принцеса вийшла заміж за грецько-венесуельського бізнесмена Джаміля Терміотіса 12 березня 2023 року. 16 лютого 2025 року в них народилася перша дочка, Аміна.

У короля та королеви Йорданії четверо дітей: наслідний принц Хусейн, принцеса Іман, принцеса Сальма та принц Хашем. Принцеса Сальма та принц Хашем ще не одружені. Принц Хусейн і його дружина, принцеса Раджва, одружилися у липні 2023 року. У серпні 2024 року у них народилася донька — принцеса Іман.