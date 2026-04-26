«Завжди поруч люблячий тато». Дмитро Ступка у день народження доньки возз'єднався з колишньою дружиною Поліною Логуновою

Актор Дмитро Ступка, який вже багато років проживає у США, у день народження доньки Богдани возз'єднався з колишньою дружиною Поліною Логуновою. Онук легендарного Богдана Ступки поділився фото з донькою.

Дочці Дмитра Ступки виповнилося 9 років, і з цього приводу батьки Богдани організували для неї вечірку. На сторінці в Instagram Ступка опублікував серію фото з донькою.

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«Дорога моя донечко, тобі сьогодні дев’ять років, і я не можу повірити, як швидко минає час. Я люблю тебе безмежно і дуже стараюся, щоб твоє дитинство було щасливим. Ти неймовірна, талановита, красива, і я пишаюся тобою кожного дня. Попереду на тебе чекає чудове майбутнє. Я завжди поруч, люблячий тато», — написав Ступка, який проживає у Лос-Анджелесі.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка з донькою Богданою / Фото: instagram.com/stupka777

Ще у 2021 році Ступка разом із тоді ще дружиною Логуновою та їхньою донькою Богданою емігрував до Америки. У 2022 Ступка та Логунова розлучилися. Після початку повномасштабного вторгнення РФ син Остапа Ступки жодного разу не був в Україні. Зараз Дмитро Ступка зустрічається з ведучою і співачкою з України Юлією Калабішкою. Поліна Логунова в Україні будувала кар'єру на телебаченні. У Лос-Анджелесі Логунова відкрила бізнес, салон краси. Дочка Ступки і Логунової Богдана відвідує акторську школу.