15 червня учасник другого сезону шоу Холостячка Дмитро Шевченко повідомив про мобілізацію у Держприкордонслужбу. Через понад місяць чоловік розповів, чому вирішив долучитися до війська та чи спілкується зі Златою Огнєвіч дотепер.

Цим Дмитро поділився з Суспільне Одеса.

За словами чоловіка, він свідомо обрав день свого народження для того, щоб повідомили підписникам новину про мобілізацію. «День народження — це час, коли підбиваєш певні підсумки: що зробив, що ще маєш зробити. Саме тоді я вирішив відкритися людям і повідомити, що пішов служити», — зазначив чоловік.

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Дмитро, який у цивільному житті був тренером та експертом з харчування, розповів, що певний час ухвалював рішення про мобілізацію та зважував, де зможе бути більш корисним.

Першими про те, що Шевченко долучився до лав захисників, дізналися члени його родини. За словами чоловіка, найбільше переймалася його рішенням мама. Проте згодом батьки підтримали його.

Фото: Архів Дмитра Шевченка/Суспільне Одеса

Дмитро зазначив, що після поширення інформації про мобілізацію у соцмережах, отримував різні реакції від користувачів: «Багато людей написали, що підтримують мене. Але були й ті, хто запитував: „Де ти був ці п’ять років? Чому пішов саме зараз?“. Мій внутрішній стан іноді такий, що мені байдуже, що пишуть. А іноді такі коментарі все ж зачіпають», — прокоментував прикордонник.

Фото: Архів Дмитра Шевченка/Суспільне Одеса

Зараз, як зауважив чоловік, для нього в пріоритеті служба. Проте у цивільному житті у Дмитра залишилися клієнти, з якими він контактує, коли є можливість, щоб «допомагати людям покращувати здоров’я».

За словами Шевченка, підготовка до служби була насиченою, а найбільшим викликом були не фізичні навантаження, а необхідність звикнути до нового способу життя: «Було дуже багато нової інформації та практичних занять. Армія — це процес, у якому постійно навчаєшся й адаптуєшся. <…> Було багато нових людей, нових правил і відповідальності. Але людина адаптується до всього. Через певний час колектив стає майже родиною», — зазначив чоловік.

Учасник другого сезону шоу Холостячка розповів, що його досі впізнають, зокрема побратими, які спочатку жартували через такий досвід Шевченка. Проте, як розповів Дмитро, під час служби публічність відходить на другий план.

Фото: Архів Дмитра Шевченка/Суспільне Одеса

«Приємно, що люди пам’ятають мене навіть через стільки років. Але тут неважливо, ким ти був до служби. Усі одягають однакову форму й виконують свою роботу. Це найголовніше», — поділився прикордонник.

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Окрім цього Дмитро розповів, що підтримує спілкування з головною героїнею шоу Златою Огнєвіч: «Коли був на навчанні, написав Златі. Вона швидко відповіла, привітала мене з Днем прикордонника. Було дуже приємно. <…> Згадую той час як хороший життєвий досвід. Але минуло вже багато років, після проєкту були інші стосунки».

Фото: Архів Дмитра Шевченка/Суспільне Одеса

У дописі, яким Дмитро повідомив про мобілізацію, він написав: «Працюємо. Боремося. Живемо. Переможемо». За словами захисника, зараз ці слова — його життєвий принцип.

«Треба боротися, докладати максимум зусиль, цінувати кожен день і людей поруч, а також робити те, що ти вмієш, там, де перебуваєш. Саме так ми зможемо перемогти», — додав чоловік.