Дмитро Кулеба прокоментував критику на адресу Олі Полякової після її інтерв'ю, в якому вона порівняла Україну з «концтабором»

Після виходу інтерв'ю (на YouTube-каналі RAMINA) Полякова наразилася на критику. Артистка вже записала відеозвернення, в якому перепросила за порівняння України з «концтабором». Дмитро Кулеба у розмові з журналісткою Олесею Бацман зазначив, що категорично не згоден із заявою Полякової про «концтабір».

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«Я не є прихильником творчості Олі Полякової, я не слухаю її пісні. Але я розумію одну дуже важливу річ. Такі музичні проєкти як Оля Полякова створили масову українську попкультуру. І коли вони її створили, то ця масова українська попкультура витіснила російську попкультуру з українського ринку. І цей шлях, звісно, був непростим. Я коли чую звинувачення, що вона у Москві виступала, у мене одне запитання: „хіба мільйони українців не дивилися ці концерти“. Вся ця ситуація з нею нагадує тільки притчу з Біблії про блудницю, яку забивають камінням. Просто країна святих. Якась сформувалася група „янголят“, які вирішили мочити всіх, на кому гріх. Такі люди як Оля Полякова, виконали фундаментально важливу функцію. Вони дали простому громадянину України, якому не потрібна глибоко інтелектуальна музична творчість, яка ґрунтується на поезії Ліни Костенко, чи Лесі українки, йому просто потрібне гоп-ца-ца, зроблене в Україні. Чому ніхто не говорить про цю супер важливу функцію? Те, що вона розказала про „концтабір“, я з цим категорично не згоден. Але вона сказала інше важливе, що у мене зрезонувало. Що сформувався якийсь прошарок у суспільстві, який вимагає, щоб перед ним всі вибачалися, і вимагають цього від людей, які щось роблять для країни. Для мене є ключовим, яку позицію зайняла людина після 24 лютого 2022 року. Коли я дивлюся на Полякову, яка в Україні, співає для українців, відрізала себе від російського ринку, переклала свою творчість на українську. Ну все, ким ми були до цього, та ми були дуже різними людьми», — прокоментував дипломат.