Дмитро Коляденко розповів, чому живе в орендованій квартирі, і розкрив суму свого кредитного ліміту

«У мене ніколи не було власної квартири, все життя винаймаю. Це мій стиль життя. Я ще з молодості звик жити в орендованих. Коли ми були разом з Оленою Коляденко, теж винаймали. Нас тоді було багато: артисти балету, Олена, Пилип — наш син. У трикімнатній квартирі жили по вісім людей. Потім ми переїжджали ще і ще. Коли розійшлися, теж залишився жити в орендованих квартирах. Сім років прожив біля метро Золоті ворота, потім переїхав буквально поруч, в інший будинок, де минули ще майже дев’ять років. Зараз — в іншому місці. Мені таке подобається, бо кожна квартира — це новий простір, новий інтер'єр, все нове. Он в Америці багато людей усе життя живуть в орендованому житлі, і це нормально. Мені не шкода платити за оренду. Я ставлюся до квартири як до своєї: доглядаю її, підтримую порядок, люблю, коли навколо красиво. Власного житла ніколи не хотів. А сьогодні, під час війни, тим більше. Ми ж бачимо, що може статися: за одну ніч люди втрачають домівки, на які збирали пів життя», — зізнався шоумен в інтерв'ю Obozrevatel.

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Коляденко зазначив, що не має «фінансової подушки». «Я живу сьогоднішнім днем. Захотів суші — купив суші. Захотів поїхати на шопінг — поїхав. Треба допомогти комусь — допоміг. Треба відпочити — відпочив. Я ніколи не жив за жорстким планом. Мені часто кажуть: „Треба відкладати гроші, створювати фінансову подушку“. Я не вмію, чесно», — говорить шоумен.

Співак також розкрив суму свого кредитного ліміту: «У мене зараз є кредитний ліміт — 76 тисяч гривень. Причому він у мене вже багато років, здається, ще з часів до ковіду. Я сто разів міг його закрити. Віддам — і він знову відкривається. Буває, закінчилися гроші, дивлюся — знову доступні 76 тисяч. Думаю: „Ну добре, пішли в супермаркет“. Це не мої гроші, але я знаю, що в будь-який момент можу ними скористатися, а потім повернути. Мені так психологічно спокійно. Чесно кажучи, не знаю чому, але комфортно жити з таким кредитним лімітом. Я обіцяв працівницям банку, що колись його закрию. Але поки що він собі є - і нехай».