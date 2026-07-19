«Півтора року взагалі не спілкувалися». Дмитро Коляденко розповів, як помирився з Іриною Білик на хрестинах сина Аліни Гросу

«Ми то миримося, то сваримося. От, наприклад, півтора року взагалі не спілкувалися. А нещодавно зустрілися в Чернівцях, на хрестинах сина Аліни Гросу. Я знав, що Іра теж буде. І мені передали, що вона сказала піарнику мене не підпускати: „Щоб у метрі його не було“. Але я не люблю бар'єрів. Купив букет квітів, підійшов до неї: „Привіт“. Вона усміхнулася: „Привіт“. Ми обійнялися — так і помирилися. Мені здається, ми постійно поводимося як діти в пісочниці. Посварилися, помирилися — так усе життя. І, мені здається, нам це потрібно», — зазначив шоумен в інтерв'ю Obozrevatel.

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Коляденко відповів, чи можуть вони з Білик знову бути разом: «Так, коли будемо зовсім старенькими. Вона буде вільною, я буду вільним. Хто знає? У житті всяке буває. Життя — річ непередбачувана. Хоча, якщо чесно, зараз узагалі хочу знайти нове кохання».

Артист заявив, що став «добровільним пустельником». «Я живу сам. У мене є робота, друзі, праця. Але немає поруч людини, яку кохаю. Я, мабуть, вже старий! Ні? Тоді не знаю, чому так. Можливо, тому, що такий час. Коли в країні війна, життя ніби саме вирішує, що тобі дати. Мені дали роботу. І я за це дуже вдячний. Але стосунків хочеться. Раніше дуже через це переживав. А зараз — уже ні. Зрозумів, що мені комфортно самому. Можна сказати, став таким собі добровільним пустельником.Мені подобається тиша. Люблю готувати, люблю, коли вдома затишно. Запрошую друзів, Пилипа, у мене завжди свіжі квіти, гарний аромат у квартирі, собачка підстрижений.Впевнений, що ще закохаюся. Що ще даруватиму подарунки, кохатиму й буду коханим. Буду вранці варити своїй половинці еспресо. Усе ще буде, просто не треба квапити життя», — прокоментував Дмитро Коляденко.