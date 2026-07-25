«Дуже хотів би стосунків». Дмитро Коляденко зізнався, чому ні з ким не зустрічається

«Я вже не нервую і нічого не чекаю. Я розслабився й думаю: „Коляденку, тобі й одному круто“. Я зрозумів, що мені на самоті дуже прикольно. Кайфую, що я один. Але я дуже хотів би стосунків. Я постійно в турах Україною. Дівчата підходять, дарують букети. Мені дуже приємно. Я сам ходжу до супермаркету», — зазначив танцівник.

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«Коли ви востаннє були на побаченні?» — уточнила у Коляденка Наталія Тур. «Дуже давно. Після Олени (Коляденко) та Ірини Білик мені дуже важко знайти свою половинку, тому я не надто переймаюся з цього приводу. А щоб я закохався — ті люди, дівчата зайняті. А ті, кому подобаюся я, — вони мені не дуже подобаються. Я ще не зустрів ту людину, яка б мені сподобалася. До того ж я думаю, що вже старий. Мені вже 55 років, ну куди вже на побачення? Але я піду. Я все ще чекаю», — сказав артист.

Коляденко також відповів, чи запрошували його на оновлену Фабрику зірок: «Мені дуже подобається цей проєкт. Триває війна, нехай люди відволічуться. Я можу прийти на якусь разову подію. Нехай запрошують — гадаю, запросять. Чому ні».