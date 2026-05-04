Дізналась про книгу від Анни Вінтур. Стало відомо, хто є прототипом Емілі у фільмі Диявол носить Prada

Канадська стилістка Леслі Фремар розповіла, що саме вона стала прототипом для героїні Емілі Блант у фільмі Диявол носить Prada . Жінка була старшою помічницею Анни Вінтур у Vogue на початку 2000-х.

Про це вона розповіла на подкасті The Run-Through від Vogue.

За словами Фремар, вона найняла авторку роману Диявол носить Prada Лорен Вайсбергер на посаду асистентки Анни Вінтур — тоді ще головної редакторки американського Vogue. Вайсбергер і Фремар разом попрацювали девʼять місяців.

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Леслі є авторкою культової фрази: «Мільйони дівчат убили б за ваше місце».

«Я точно сказала їй, що мільйон дівчат готові вбити за цю роботу. Це точно була моя репліка, бо я справді так вважала і знала, що вона не обов’язково хотіла там опинитися», — сказала стилістка.

Фремар почала карʼєру у Vogue у 1999 році, після закінчення навчання. Вона родом із Канади і мріяла працювати у модній галузі.



Фото: The Run-Through with Vogue/YouTube/скриншот з відео

Стилістка вважає, що Лорен Вайсбергер могла вважати, що робота асистентки не відповідає її кваліфікації.

«Вона тільки-но закінчила Корнелльський університет і відчувала, ніби готувати каву, гамбургери й пюре не для неї. Я з Канади, тож не могла зрозуміти цю ментальність [випускників] Ліги плюща (асоціація восьми найстаріших американських університетів, до якого входить Корнелльський університет — nv.ua)», — додала вона.

Саме Анна Вінтур розповіла їй про вихід книги Вайсбергер. Це сталося вже тоді, коли Леслі Фремар звільнилася з її офісу.

«Мені зателефонували з офісу Анни й сказали, що вона хоче мене бачити, — згадує Фремар. — Я була налякана до смерті. [Вінтур] запитала: „Хто така Лорен Вайсбергер?“ А я відповіла: „Вона була вашою молодшою асистенткою“. А вона каже: „Ну, вона написала книгу про нас, і ти гірша за мене“».

За словами стилістки, перша версія книги спочатку була «досить жорсткою», але зрештою «стала мʼякшою». Хоча вона справді була неприязною у той період робити.

«Я, мабуть, була не дуже приємною людиною і, ймовірно, була надто нервовою, бо відчувала, що мушу виконувати і її роботу. Тож для мене це було справді прикро. Гадаю, вона, мабуть, просто сиділа там і писала книгу, не сприймаючи цю роботу так серйозно, як я», — додала вона.

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Після звільнення з роботи Фремар жодного разу не бачилася з Вайсбергер. Наразі стилістка співпрацює із Шарліз Терон. У минулому вона одягала Гейлі Бібер, а також стилізувала весільну сукню невістки Вікторії Бекхем Ніколи Пельтц.

Крім цього, вона підбирала одяг для Камали Гарріс для обкладинки Vogue у жовтні 2024 року.