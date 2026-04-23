Український ведучий Андрій Данілевич знявся з дружиною в Диявол носить Prada 2
Тетяна і Андрій Данілевичі під час зйомок у Диявол носить Prada 2 (Фото: Надано представниками родини)
Український телеведучий Андрій Данілевич та його дружина, дизайнерка інтер'єрів Тетяна долучилися до знімальної групи стрічки Диявол носить Prada 2.
Про це NV повідомили представники родини.
Андрій та Тетяна Данілевичі стали єдини українцями, які знялися у фільмі, а також вони були єдиною подружньою парою серед акторів масовки.
Ідея надіслати фотографії на кастинг належить Тетяні, яка цікавиться не лише сферою своєї діяльності, а й модною індустрією загалом. Представники родини зазначили, що за різними оцінками на участь у масових сценах було надіслано від 30 до 50 тисяч заявок, а відібрали всього близько 70 осіб. І у тому числі - подружжя Данілевичів.
«Якщо в масовці є головні ролі, то однозначно це були ми. І це цілком заслуга Тані. Кастинг проходив у три етапи, і ми — на відміну всіх інших тисяч бажаючих — проходили його онлайн, тобто по email відправляли фото та усю необхідну інформацію про себе. І прекрасно розуміли, що шанси у нас мізерні, порівняно з тими, хто особисто наживо проходив відбір на зйомки. У нас просто фізично не було можливості поїхати на кастинг, бо у нас троє дітей — не було на кого їх залишити. До речі, ми потім почули багато історій, як люди буквально цілодобово стояли в чергах на проби», — розповів Андрій Данілевич.
Епізоди за участю Андрія та Тетяни знімалися в Мілані у двох локаціях — бутік Tiffany, та ресторан Il Salumaio di Montenapoleone, який працює з 1957 року. «Разів п’ятдесят приміряти кольє майже за пів мільйона євро — досвід, який не забудеш», — розповідала Тетяна про зйомки у бутіку Tiffany.
За словами телеведучого, знімальна група не вірила, що вони з Тетяною справжнє подружжя.
«Навіть режисер фільму Девід Френкель особисто підходив та питав: ви точно чоловік та дружина. Тому що ми виявилися не лише єдиними українцями, але ще й єдиною подружньою парою, яка знімалася в цьому фільмі - буквально пліч-о-пліч з Енн Гетевей, Емілі Блант, Донателлою Версаче», — додав Андрій Данілевич.
Що відомо про Диявол носить Prada 2
Диявол носить Prada 2 — продовження культової стрічки 2006 року за мотивами однойменного роману Лорен Вайсбергер.
Головними героями стрічки незмінно залишилися Меріл Стріп (Міранда Прістлі), Енн Гетевей (Андреа Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарльтон) та Стенлі Туччі (Найджел Кіплінг).
Окрім цього у команді продовження фільму залишилися режисер Девід Франкель, продюсерка Венді Файнерман та сценаристка Елін Брош Маккенна, які працювали і над першою частиною стрічки.
Прем'єра фільму запланована на 30 квітня.