Український ведучий Андрій Данілевич знявся з дружиною в Диявол носить Prada 2

Про це NV повідомили представники родини.

Андрій та Тетяна Данілевичі стали єдини українцями, які знялися у фільмі, а також вони були єдиною подружньою парою серед акторів масовки.

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Ідея надіслати фотографії на кастинг належить Тетяні, яка цікавиться не лише сферою своєї діяльності, а й модною індустрією загалом. Представники родини зазначили, що за різними оцінками на участь у масових сценах було надіслано від 30 до 50 тисяч заявок, а відібрали всього близько 70 осіб. І у тому числі - подружжя Данілевичів.

Фото: Надано представниками родини

«Якщо в масовці є головні ролі, то однозначно це були ми. І це цілком заслуга Тані. Кастинг проходив у три етапи, і ми — на відміну всіх інших тисяч бажаючих — проходили його онлайн, тобто по email відправляли фото та усю необхідну інформацію про себе. І прекрасно розуміли, що шанси у нас мізерні, порівняно з тими, хто особисто наживо проходив відбір на зйомки. У нас просто фізично не було можливості поїхати на кастинг, бо у нас троє дітей — не було на кого їх залишити. До речі, ми потім почули багато історій, як люди буквально цілодобово стояли в чергах на проби», — розповів Андрій Данілевич.

Епізоди за участю Андрія та Тетяни знімалися в Мілані у двох локаціях — бутік Tiffany, та ресторан Il Salumaio di Montenapoleone, який працює з 1957 року. «Разів п’ятдесят приміряти кольє майже за пів мільйона євро — досвід, який не забудеш», — розповідала Тетяна про зйомки у бутіку Tiffany.

Фото: Надано представниками родини

За словами телеведучого, знімальна група не вірила, що вони з Тетяною справжнє подружжя.

«Навіть режисер фільму Девід Френкель особисто підходив та питав: ви точно чоловік та дружина. Тому що ми виявилися не лише єдиними українцями, але ще й єдиною подружньою парою, яка знімалася в цьому фільмі - буквально пліч-о-пліч з Енн Гетевей, Емілі Блант, Донателлою Версаче», — додав Андрій Данілевич.

Фото: Надано представниками родини

Що відомо про Диявол носить Prada 2

Диявол носить Prada 2 — продовження культової стрічки 2006 року за мотивами однойменного роману Лорен Вайсбергер.

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Головними героями стрічки незмінно залишилися Меріл Стріп (Міранда Прістлі), Енн Гетевей (Андреа Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарльтон) та Стенлі Туччі (Найджел Кіплінг).

Окрім цього у команді продовження фільму залишилися режисер Девід Франкель, продюсерка Венді Файнерман та сценаристка Елін Брош Маккенна, які працювали і над першою частиною стрічки.

Прем'єра фільму запланована на 30 квітня.