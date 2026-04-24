У продовженні культової стрічки Диявол носить Prada є карикатура на американського мільярдера Джеффа Безоса та його дружину, журналістку Лорен Санчес.

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Видання Variety поспілкувалося з пʼятьма людьми, які подивилися фільм у Нью-Йорку чи Лондоні. Вони розповідають, що сюжетна лінія колишньої асистентки Міранди Прістлі Емілі (Емілі Блант) нагадує життя Лорен Санчес.

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За сюжетом, Емілі працює в Christian Dior і стала дружиною мільярдера, якого грає Джастін Теру. Персонаж Теру, за даними видання, є сумішшю Джеффа Безоса та Ілона Маска. У фільмі чоловік Емілі «щедро витрачає гроші на свою прекрасну партнерку, купуючи їй усе, що вона забажає».

Крім того, акторка Люсі Лю була обрана на роль першої дружини мільярдера — благодійниці, яка подорожує світом і робить пожертви з коштів, отриманих від розлучення. Це може бути карикатурою на Маккензі Скотт — першу дружину Безоса.

Як додають у Variety, героїня Блант прагне помститися. Колись вона була терплячою підлеглою Міранди Пристлі, але тепер її доля кардинально змінилася. У Диявол носить Prada 2 розвивається паралельна сюжетна лінія, у якій Емілі намагається переконати свого коханого-олігарха купити Подіум — вигаданий журнал, аналогом якого є американський Vogue.

Це може бути відсилкою на чутки про те, що Безос хоче купити Condé Nast, якому належать журнали Vogue, The New Yorker, GQ та Vanity Fair тощо.

У червні 2025 року Лорен Санчес-Безос зʼявилася на цифровій обкладинці Vogue. Тоді це сприймали як жест Вінтур на адресу потенційного нового керівника (інтервʼю у Лорен узяла Хлоя Маль, яку у вересні призначили головною редакторкою журналу — nv.ua).

У своєму інтерв'ю газеті The Times Санчес-Безос заперечила можливість придбання Condé, додавши: «Якби ж то!»

Також відомо, що сценаристка фільму Алін Брош МакКенна брала інтерв'ю у колишніх та нинішніх співробітників Condé під час написання сценарію. Тож, як припускає одне з джерел, зображення Безосів могло бути натхненним журналістами Condé, які відкрито боялися перспективи того, що мільярдер володітиме Vogue, а Санчес буде керувати процесом.

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Водночас прессекретар Емілі Блант заперечив, що прототипом її персонажа є Лорен.

Премʼєра фільму відбувається в потенційно незручний момент для Базосів. Цього року вони є співголовами балу Met Gala разом з Анною Вінтур, Бейонсе та Ніколь Кідман. 4 травня вони разом із Вінтур вітатимуть гостей на сходах музею Метрополітен. Крім цього, вони є спонсорами заходу.

Водночас сама Вінтур відіграла ключову роль у маркетинговій кампанії Диявол носить Prada 2. Вона зʼявилася на обкладинці Vogue разом із Меріл Стріп, щоб розрекламувати фільм.

Вінтур також вийшла на сцену церемонії вручення Оскар разом з Енн Гетевей, а на прем'єрі в Нью-Йорку цього тижня режисер стрічки сказав, що серія фільмів була б неможливою без неї.