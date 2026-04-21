У Нью-Йорку. Енн Гетевей відвідала премʼєру фільму Диявол носить Prada 2 у розкішній червоній сукні

Американська акторка Енн Гетевей відвідала премʼєру фільму Диявол носить Prada 2 у Нью-Йорку у кастомній червоній сукні від Louis Vuitton.

Про це повідомляє Vogue.

Премʼєра пройшла 20 квітня у Лінкольн-центрі. Акторка обрала для заходу «диявольсько-червону» сукню від Louis Vuitton, виготовлену Ніколя Гескьєром ​​на замовлення.

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Сукня складалася з корсета із загостреними чашечками та структурованої спідниці із заниженою талією. Гетевей доповнила вбрання босоніжками в тон та прикрасами від Bvlgari.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

На червоній доріжці Енн приєдналася до колег по фільму — Меріл Стріп, Емілі Блант та Стенлі Туччі.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Премʼєра Диявол носить Prada 2 в Україні пройде 30 квітня.

З трейлера зрозуміло, що Міранда і Найджел продовжують працювати у вигаданому журналі Подіум (прототипом вважається американський Vogue — nv.ua). Енді повертається у журнал на посаду редакторки.

Під час роботи вони усі троє зустрічаються з Емілі, яка раніше також працювала асистенткою Міранди Пріслі.