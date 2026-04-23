З’явиться камео. Легендарна Донателла Версаче відвідала прем'єру фільму Диявол носить Prada 2 в Лондоні

У середу, 22 квітня, у Лондоні відбулась прем'єра сиквелу Диявол носить Prada 2. На червоній доріжці з’явилася дизайнерка Донателла Версаче, чиє камео можна буде побачити у фільмі.

Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі прибули до Лондона, аби представити сиквел Диявол носить Prada 2. Це сталося через 20 років після виходу оригільного фільму.

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Також прем'єру відвідала італійська дизайнерка Донателла Версаче. Колишня очільниця модного дому Versace з’явиться у фільмі камео.

Донателла Версаче / Фото: REUTERS/Jack Taylor

Про свою появу на червоній доріжці Донателла Версаче розповіла у соцмережах. Вона поділилася добіркою фото з Лондона та інших прем'єр.

«Що Диявол носить на прем'єру», — підписала вона свій пост.

Звичайно ж, Донателла Версаче одягла чорну сукню Versace. Це сукня-колонна із відкритими плечима. Усі основні герої червоної доріжки обрали вбрання у чорному та червоному кольорах.

Енн Гетевей знову обрала сукню Versace для червоної доріжки, а Емілі Блант одягла ефектний костюм Balenciaga.

Енн Гетевей / Фото: REUTERS/Jack Taylor

Емілі Блант / Фото: REUTERS/Jack Taylor

Меріл Стріп / Фото: REUTERS/Jack Taylor

Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант / Фото: REUTERS/Jack Taylor

Донателла Версаче оголосила у березні минулого року, що залишає посаду креативної директорки Versace, яку обіймала протягом 30 років після вбивства її брата Джанні Версаче. Через місяця модний дім Prada придбав бренд Versace.

Прем'єра фільму Диявол носить Prada 2 відбудеться в Україні 30 березня.