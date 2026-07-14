Діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Захара і Меддокс офіційно повідомили про бажання змінити прізвище

Діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта — Захара та Меддокс — опублікували юридичні повідомлення в каліфорнійських газетах, щоб підтвердити свій намір позбутися прізвища батька, пише People.

21-річна Захара та 24-річний Меддокс опублікували офіційні повідомлення про бажання змінити прізвище в газеті Los Angeles Daily Journal. Це стандартна процедура, яка передбачена у законодавстві Каліфорнії.

Реклама

Повідомлення Захари зʼявилося 9 липня, а Меддокса — 7 липня. Захара хоче, щоб її повне юридичне ім'я було «Захара Марлі Джолі», а Меддокс — «Меддокс Чіван Джолі». Слухання у справі Захари заплановано на 28 вересня, а слухання у справі Меддокса — на 14 вересня.

Анджеліна та Бред почали зустрічатися у 2005 році та одружилися 2014 року, але уже 2016-го розійшлися. Процес розлучення тривав вісім років через тривалу суперечку щодо опіки над дітьми. За роки після розлучення пʼятеро дітей експодружжя по черзі відмовилися від прізвища батька. Першою це зробила біологічна донька Шайло, останнім — біологічний син Нокс.

Єдина дитина експодружжя, яка ще контактує з родиною Бреда, є 22-річний Пакс. Він зберіг прізвище батька.

«Попри тісні стосунки Пакса з родичами батька, у нього не дуже близькі стосунки з Бредом», — заявило джерело Page Six.

Анджеліна Джолі, коментуючи рішення дітей змінити прізвище, заявила, що рада, що вони «все ще люблять її, бо це багато про що говорить», і хочуть бути поруч із нею.т