«Таке пробачати не можна». Донька Павла Зіброва розірвала стосунки з нареченим після 10 років разом

У коментарі програмі Наодинці з Гламуром артист заявив, що причиною розставання стали неприйнятні умови, які висунув Іщенко Діані.

«Там були певні вимоги від кавалера, неприйнятні для неї. Вона сказала, що не може прийняти ті умови, які він ставить. Таке пробачати не можна. Не буду розказувати, які вимоги, але це досить серйозне», — сказав Павло Зібров.

Реклама

Він додав, що Діана змінилася після розставання. Водночас місце перебування Іщенка йому невідоме.

«Він розчинився та полетів кудись. Десь він пропав. Його немає. Діана у нас вільна, молода, красива, на 25 кілограмів схудла, а кавалер, мабуть, гальмував з цим, що вона була повненька», — додав артист.

Діана Зіброва почала зустрічатися з Андрієм Іщенком у віці 19 років. У 2021 році вони заручилися, але не поспішали з весіллям. Відомо, що Діана та Андрій зустрічалися 10 років. Коли саме вони розійшлися — Павло Зібров не уточнив.

Наразі Діана Зіброва живе з батьками, і є піар-менеджеркою свого зіркового батька.