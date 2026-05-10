«Це назавжди. Без вихідних і без відпочинку». Джамала, Лілія Ребрик, Ірина Білик та Наталка Денисенко показали сімейні фото у День матері
Лілія Ребрик з доньками (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У неділю, 10 травня, у багатьох країнах по всьому світу і в Україні відзначається День матері. У найзворушливіше свято весни українські знаменитості показали сімейні фото і присвятили своїм мамам ніжні повідомлення.
Мама трьох синів Джамала: «Бути мамою — це найскладніше і найвеличніше завдання водночас. Це назавжди. Без вихідних і без відпочинку. Безцінно. Колосально».
Святослав Вакарчук із мамою Світланою Олександрівною. «Мамо! Дякую. За життя. За творчість. За все! Люблю», — підписав фото лідер гурту Океан Ельзи.
Бізнесвумен і CEO GastroFamily Олена Борисова опублікувала фото зі своїми п’ятьма дітьми. «Моє серце назавжди б'ється поза межами мого тіла», — написала Борисова.
Олена Мозгова та її мама Віолетта Мозгова
Ектор Хіменес-Браво з мамою. «Навіть через тисячі кілометрів я завжди відчуваю твоє тепло», — звернувся до мами кулінар.
Маша Єфросиніна зворушила архівними кадрами з дітьми, сином Олександром і донькою Наною.
Інна Мірошниченко з мамою
Олена Світлицька з доньками
Наталка Денисенко з мамою
Ірина Білик з сином Табрізом
Лілія Ребрик та Андрій Дикий з мамами. «Мама — це щастя. І я щаслива тричі. Троє моїх дівчат щодня вчать мене ніжності, терпінню, радості й любові, яка стає все сильнішою і сильнішою. Хоч інколи здається — ну куди вже більше? Куди дужче? І водночас я сама — донька. І поруч зі своєю мамою знову стаю маленькою дівчинкою. І я так щаслива у такі моменти! Мамо, я тебе дуже люблю. Якщо маєте можливість — сьогодні подзвоніть своїй мамі. Напишіть. Обійміть. Бо все в цьому світі — любов. Але мама — її найбільша сила. І тільки вона любить тебе без умов, пояснень чи обставин», — зазначила акторка.
Катерина Кухар з дочкою та сином
Ксенія Мішина з мамою