«Це назавжди. Без вихідних і без відпочинку». Джамала, Лілія Ребрик, Ірина Білик та Наталка Денисенко показали сімейні фото у День матері

У неділю, 10 травня, у багатьох країнах по всьому світу і в Україні відзначається День матері. У найзворушливіше свято весни українські знаменитості показали сімейні фото і присвятили своїм мамам ніжні повідомлення.

Мама трьох синів Джамала: «Бути мамою — це найскладніше і найвеличніше завдання водночас. Це назавжди. Без вихідних і без відпочинку. Безцінно. Колосально».

Святослав Вакарчук із мамою Світланою Олександрівною. «Мамо! Дякую. За життя. За творчість. За все! Люблю», — підписав фото лідер гурту Океан Ельзи.

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Бізнесвумен і CEO GastroFamily Олена Борисова опублікувала фото зі своїми п’ятьма дітьми. «Моє серце назавжди б'ється поза межами мого тіла», — написала Борисова.

Олена Мозгова та її мама Віолетта Мозгова

Ектор Хіменес-Браво з мамою. «Навіть через тисячі кілометрів я завжди відчуваю твоє тепло», — звернувся до мами кулінар.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Маша Єфросиніна зворушила архівними кадрами з дітьми, сином Олександром і донькою Наною.

Інна Мірошниченко з мамою

Олена Світлицька з доньками

Наталка Денисенко з мамою

Ірина Білик з сином Табрізом

Лілія Ребрик та Андрій Дикий з мамами. «Мама — це щастя. І я щаслива тричі. Троє моїх дівчат щодня вчать мене ніжності, терпінню, радості й любові, яка стає все сильнішою і сильнішою. Хоч інколи здається — ну куди вже більше? Куди дужче? І водночас я сама — донька. І поруч зі своєю мамою знову стаю маленькою дівчинкою. І я так щаслива у такі моменти! Мамо, я тебе дуже люблю. Якщо маєте можливість — сьогодні подзвоніть своїй мамі. Напишіть. Обійміть. Бо все в цьому світі — любов. Але мама — її найбільша сила. І тільки вона любить тебе без умов, пояснень чи обставин», — зазначила акторка.

Катерина Кухар з дочкою та сином

Ксенія Мішина з мамою