Ауріка Ротару розповіла, чи повернеться Софія Ротару на сцену під час війни

Співачка Ауріка Ротару на концерті Мій Music Hall, який організувала Олена Мозгова у Палаці Україна, зізналася, де під час війни проживає її сестра, народна артистка Софія Ротару.

«Вона у Києві, у Конча-Заспі, у своєму будинку, займається тим самим, чим і я, — сад, город», — зазначила Ауріка Ротару в інтерв'ю програмі Наодинці з Гламуром. Народна артистка також відповіла, чи планує Софія Михайлівна повернутися на сцену.

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«Я не знаю. Думаю, під час війни вона не повернеться, а як закінчиться війна, тоді побачимо. Не знаю», — відповіла Ауріка Ротару.

Після початку повномасштабної війни Софія Ротару вирішила зникнути з медіапростору. Артистка не дає концертів і не відвідує світські заходи, але час від часу реагує на події в Україні в Stories. Онуки співачки, Софія та Анатолій, живуть за кордоном. Онука Софії Ротару Соня Євдокименко активно подорожує світом. Довгий час Соня проживала у Нью-Йорку, де закінчила Parsons School of Design. Рідний брат Соні Анатолій Євдокименко влаштувався у Лондоні, де розвиває свою музичну кар'єру.

Раніше Дмитро Монатік відреагував на чутки, що «втік на початку війни», і розсекретив, скільки коштує його виступ. Monatik стане хедлайнером Atlas Festival 2026, який пройде в липні в Києві.