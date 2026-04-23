Речі оскароносної акторки Даян Кітон виставлять на аукціон

Особисті речі американської акторки і режисерки Даян Кітон, яка померла у жовтні 2025 року, виставлять на аукціон. Серед експонатів сценарій до фільму Енні Голл та одяг від Ralph Lauren.

Про це пише The Guardian.

Серія аукціонів пройде у червні у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Там можна буде придбати одяг Ralph Lauren, який носила Кітон, та оригінальний сценарій до фільму Енні Голл 1977 року.

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Також вважається, що серед лотів будуть оригінальні колажі Кітона та одяг, розроблений Томом Брауном.

Колекція Даян Кітон: Архітектура ікони подається як «ретельно підібрана добірка предметів образотворчого мистецтва, предметів інтер'єру, особистих речей та інших творчих елементів від відомої акторки, режисерки, письменниці та ікони стилю».

«Говорити про неї — значить говорити про інстинкт, безпомилкову візуальну та творчу інтуїцію, яка вела її протягом десятиліть мистецьких досліджень», — заявила сестра Кітон, Доррі Голл.

Даян Кітон померла у віці 79 років у Каліфорнії 11 жовтня від пневмонії. Кітон прославилася у 1970-х роках завдяки ролі у фільмі Хрещений батько з Аль Пачіно і співпраці з режисером Вуді Алленом.

У 1977 році вона отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Енні Голл. Її довга кар'єра включала такі фільми, як Клуб перших дружин, численні спільні роботи з режисеркою Ненсі Маєрс і франшизу Book Club. Інші номінації на Оскар були отримані за її ролі у фільмах Червоні (1981), Кімната Марвіна (1996) і Любов за правилами та без (2003).

Кітон співпрацювала з Вуді Алленом у фільмах Інтер'єри (1978), Мангеттен (1979) і Загадкове вбивство у Мангеттені (1993). Акторка навіть стала на захист Аллена після звинувачень у сексуальному насильстві, висунутих його падчеркою Ділан Ферроу.

Останні ролі Кітон включають фільми Родинний камінь, Бо я так хочу, У пошуках Дорі, Книжковий клуб. Акторка рідко з’являлася на телебаченні, зігравши головну роль у мінісеріалі HBO Молодий Папа 2016 року.