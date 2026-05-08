«Ми не витримали». Блогерка та учасниця МастерШеф Даша Євтух повідомила, що з донькою покинула Україну

Зірка кулінарного шоу МастерШеф, блогерка і зірка TikTok Даша Євтух оголосила про виїзд з України, і вже розсекретила, в якій країні житиме з маленькою донькою Фемідою.

Чоловік блогерки Олександр Глазов залишився в Україні. Євтух розповіла, що житиме у Греції, і вже адаптується до змін. Блогерка назвала причину, чому переїхала за кордон. У Греції проживають родичі Даші.

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«Ми виїхали з України. Ми не витримали. Не витримали постійних тривог, стресу, гонитви й втоми, відчуття, що життя проходить десь повз нас. Ми опинилися там, де море пахне свободою, а люди зустрічають тебе так, ніби чекали все життя. Греція зустрічає нас теплом. Так, ми будемо жити тут. Запитаєте чому саме тут? Відповідь проста. Тут живуть наші родичі: сестри та брати Феміди, дядьки, тітки, бабусі й дідусі. Раніше бачили один одного тільки телефоном і на фото. Зустріли нас дуже тепло зі щирістю та любов’ю. Донечці тут дуже подобається. Я вже почала вчити грецьку мову», — прокоментувала блогерка й опублікувала відео з родичами в Греції.

Даша Євтух житиме у Греції / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, Даша Євтух і Олександр Глазов зіткнулися з хвилею критики після того, як оголосили збір на відновлення зруйнованого внаслідок російського обстрілу 1 квітня будинку.

Раніше блогерка Катерина Остапчук у Stories відповіла на запитання підписників щодо переїзду до Канади. Володимир Остапчук із дружиною Катериною та сином Тимофієм емігрують з України.