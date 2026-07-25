«Не маю потреби виправдовуватися». Даша Квіткова відповіла на закиди в «анорексії»

При зрості 165 см, важить Даша зараз 52 кг. Блогерка регулярно займається спортом. У Stories Квіткова показала хейтерський коментар. «Анорексичка — хвора жінка, яка вже не здатна народити дитину. Берися за здоров’я», — йшлося у повідомленні.

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«Я важу 52 кг, при своєму зрості 165. Займаюсь спортом, качаю мʼязи, маю достатньо мʼязисті ноги, від яких кайфую, постійно займаюсь здоровʼям. Рандомна жінка в мене в коментарях, тільки тому, що я не виглядаю так, як вона того хоче, і називає це — анорексією. Маю здогадку, взагалі не розуміючись в тому, що вона пише. Мене дивує, як легко люди вирішують, що мають право оцінювати чуже тіло, здоровʼя чи здатність народжувати дітей, прости господи. Нагадую: ви не маєте на це право. Ні щодо мене, ні щодо будь-кого іншого. Нормалізуйте не коментувати чужі тіла. Ні худорлявість, ні вага, ні фертильність не є темою для ваших припущень. Справа навіть не в мені. Я знаю свій організм, регулярно займаюся спортом, і качаю той прес. Стежу за здоровʼям і не маю потреби виправдовуватися перед незнайомими людьми», — написала Квіткова.

Квіткова відповіла на закиди щодо «анорексії» / Фото: instagram.com/kvittkova

Фото: instagram.com/kvittkova

«Мене дивує не те, що в Інтернеті існують люди без такту. Мене дивує їхня впевненість у власній некомпетентності. Перестаньте поводитися так, ніби жіноче тіло існує для вашої експертизи. Воно не потребує вашого схвалення, ваших діагнозів і ваших прогнозів щодо репродуктивного здоров’я. Ну, а якщо коротко, то в***біться від жінок та їх тіла», — додала блогерка, яка влітку вдруге вийшла заміж.

Фото: instagram.com/kvittkova