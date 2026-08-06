«Як були деганами, так і залишилися». Даша Астаф'єва різко висловилася про зірок, які забули про війну

Українська співачка та громадська активістка Даша Астаф’єва жорстко «пройшлася» по колегах із шоубізнесу, які не розповідають своїй аудиторії про війну та не підтримують збори. Зірка розкритикувала їх в інтерв’ю проєкту Гончарова Podcast .

Даша Астаф'єва сказала, що її дивує, як деякі блогери та зірки використовують свої соціальні мережі під час війни. Вона додала, що також завжди сприймала соцмережі, як місце, де можна заробити гроші чи показати себе, але в той же час — як місце, де можна стати прикладом для інших, організувати збори чи підтягнути людей.

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«Іноді публічні люди про це забувають. Для них важливіші якісь їхні прем'єри… Подивись, скільки постили про цей їб*чий футбол… Я не проти футболу, але в часи, коли є війна, можна трішки це посунути, аби рятувати щось інше. Вони постять «Ой, Михайло Федоров іде. Дякую Вам за все» і розбите серденько. Сьогодні, щоб повернути Федорова не достатньо розбитого серденька і слова «дякую», — наголосила співачка.

За її словами, усім, зокрема і публічним людям, треба боротися за наше майбутнє, а просто написати «дякую» у соцмережах — мало.

Зірка додала, що у неї у стрічці були люди, які не публікували ані дописів зі зборами, ані жодної інформації про війну, тож вона від них відписалася.

«Я доначу щодня, мінімум це 1000 гривень. Не можна жити у війні і казати: «Я не буду збирати на зброю», «Я не хочу вбивати цими зборами людей». В мене є в стрічці люди, в яких я ні разу не бачила збори. Я відписуюсь від них. От є люди, які досить дивуються, що я від них відписалась. Знайте, це тому, що я не бачу, як ви робите збори», — пояснила Астаф'єва.

Вона додала, що байдужість деяких її колег до того, що відбувається в країні її часто просто вражає. Тож, не стримуючи емоцій зірка зазначила:

«П'ять років я не можу зрозуміти, як люди досі не відтворили це в собі. Ми маємо робити свою роботу. Нормальні люди підтягнуться. Ці люди, як були деганами, так і залишилися!».

На думку артистки, кожен, хто не на фронті, має щодня долучатися до зборів та працювати заради перемоги.