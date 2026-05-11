Перебуває у реанімації. Близька людина Даніели Заюшкіної отримала серйозне поранення
Близька людина Даніели Заюшкіної отримала серйозне поранення (Фото: daniellezayushkina/Instagram)
Солістка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна повідомила на своїй сторінці в Threads, що її близька людина перебуває в реанімації після важкого поранення.
Це сталося після влучання керованої авіаційної бомби (КАБ). Наразі чоловік перебуває у реанімації. Співачці дозволяють перебувати з ним.
«Я розмовляю з ним, тримаю за руку і розумію, що всі свої пісні я написала для того, щоб співати їх йому зараз і він міг їх чути крізь сон, впізнавати і знати, що я поруч і його не віддам», — додала Даніела Заюшкіна.
У коментарях користувачі висловлюють підтримку вокалістці.