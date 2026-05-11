Перебуває у реанімації. Близька людина Даніели Заюшкіної отримала серйозне поранення

11 травня, 09:37
Близька людина Даніели Заюшкіної отримала серйозне поранення (Фото: daniellezayushkina/Instagram)

Близька людина Даніели Заюшкіної отримала серйозне поранення (Фото: daniellezayushkina/Instagram)

Солістка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна повідомила на своїй сторінці в Threads, що її близька людина перебуває в реанімації після важкого поранення.

Це сталося після влучання керованої авіаційної бомби (КАБ). Наразі чоловік перебуває у реанімації. Співачці дозволяють перебувати з ним.

«Я розмовляю з ним, тримаю за руку і розумію, що всі свої пісні я написала для того, щоб співати їх йому зараз і він міг їх чути крізь сон, впізнавати і знати, що я поруч і його не віддам», — додала Даніела Заюшкіна.

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У коментарях користувачі висловлюють підтримку вокалістці.

Скриншот/Threads
Фото: Скриншот/Threads
Скриншот/Threads
Фото: Скриншот/Threads
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Vivienne Mort КАБ Поранення Війна Росії проти України

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