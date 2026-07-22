Поблизу Парижа знайшли мертвим модельного агента, 69-річного Даніеля Сіада, якого підозрювали в підборі дівчат для Джеффрі Епштейна. Зокрема, він познайомив американського злочинця з росіянкою Світланою Пожидаєвою , яка є донькою експрацівника ФСБ.

Як повідомляє France24, тіло Сіада знайшли у його будинку за межами Парижа 20 липня. Причина смерті невідома, триває розслідування.

Даніель Сіад був одним із кількох французів, яких звинувачували у сприянні Епштейну в торгівлі жінками та зловживанні щодо них. У Франції було подано кілька скарг на нього, зокрема його звинувачували у зґвалтуванні. Слідчі не встигли його допитати у справі про торгівлю жінками, однак сам чоловік заперечував звинувачення і заявляв про бажання викласти свою версію подій.

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The Guardian писав, що Сіад фігурує у близько 1 000 документів серед файлів Епштейна. З них випливає, що він передавав фінансисту інформацію про деяких моделей — фотографії, вік, зовнішні ознаки. Він підтримував з Епштейном регулярні контакти й отримував від нього грошові перекази.

У листах до американського фінансиста він порівняв свої зусилля з вербування жінок з риболовлею. «У цій метушні я почуваюся рибалкою: іноді ловлю рибу швидко, іноді — ні», — писав Сіад Епштейну у 2014 році.

Як стверджує американський журналіст-розслідувач Скотт Стедман саме Даніель Сіад познайомив Епштейна з росіянкою Світланою Пожидаєвою у 2008 році. Вона працювала помічницею фінансиста до 2019 року. Жила в його будинку в Нью-Йорку на вулиці Іст-66, а також літала з ним до Флориди та на приватний острів у Карибському морі. Жінка координувала графік Епштейна і зустрічала гостей, серед яких були Білл Гейтс, Нат Ротшильд та колишній премʼєр Ізраїлю Егуд Барак.

Батьком Пожидаєвої є колишній працівник російської ФСБ Іван Пожидаєв, який з 2017 року працював у компанії Технопромекспорт (входить до складу Ростеху) та відповідав за безпеку іранського відділення Росзалізниці, а зараз відповідає за безпеку в компанії Каспіан Сервіс, що підпорядковується Міністерству енергетики Росії.

Сіад не єдиний французький модельний агент, якого підозрюють у співпраці з Епштейном. У 2020 році французькі правоохоронні органи заарештували Жана-Люка Брунеля після того, як проти нього висунули звинувачення у тому, що він постачав жінок американському мільярдерові. У 2022 році його знайшли мертвим у в’язниці.

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Сам Епштейн помер у в’язниці в 2019 році, очікуючи на судовий процес за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.