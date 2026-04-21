Рештки тіла знайшли в його авто. Співака D4vd звинуватили у вбивстві 14-річної дівчинки, з якою у нього ймовірно були сексуальні стосунки

Американського музиканта D4vd звинуватили у вбивстві 14-річної Селести Рівас Ернандес, рештки тіла якої знайшли у вересні в автомобілі Tesla , зареєстрованому на його імʼя.

Про це повідомляє BBC.

20 квітня 21-річному музиканту, чиє справжнє імʼя Девід Ентоні Берк, офіційно висунули звинувачення за трьома пунктами.

Перше — це вбивство першого ступеня з обтяжувальною обставиною — «заздалегідь спланований напад».

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Друге — це додаткова обтяжувальна обставина, пов’язана з імовірним вбивством з метою «фінансової вигоди». Прокуратура звинуватила Берка у вбивстві 14-річної дівчинки з метою збереження своєї прибуткової музичної кар'єри, «якій Селеста загрожувала саме тієї ночі».

Третє звинувачення — вбивство свідка у розслідуванні. За словами окружного прокурора Лос-Анджелеса Натана Гохмана, докази свідчать про те, що Рівас Ернандес була свідком у розслідуванні сексуальних злочинів, скоєних Берком.

Фото Селести Рівас Ернандес / Фото: REUTERS/Daniel Cole

Гохман додав, що звинувачення також стосуються численних сексуальних злочинів щодо неповнолітньої та понівечення тіла. Прокуратура може вимагати смертної кари.

Родина дівчинки та сам підозрюваний були присутніми під час оголошення звинувачень.

Члени родини дівчинки / Фото: REUTERS/Daniel Cole

Девіда Ентоні Берка заарештували у четвер, 16 квітня, без права внесення застави.

Команда адвокатів музиканта заявила, що, на їхню думку, «фактичні докази покажуть, що Девід не вбивав Селесту» і не був причиною її смерті.

«Ми будемо рішуче відстоювати невинність Девіда», — заявили адвокати.

За даними слідства, 23 квітня 2025 року 14-річна Селеста Рівас Ернандес поїхала до будинку Берка в районі Голлівуд-Гіллз і «відтоді про неї більше ніхто не чув».

Рештки її розчленованого тіла знайшли 8 вересня 2025 року у передньому багажнику автомобіля Tesla, зареєстрованого на ім'я музиканта. D4vd саме тоді перебував у турі на підтримку свого дебютного альбому Withered.

Девід Ентоні Берк / Фото: TED SOQUI/Pool via REUTERS

Поліція зіткнулася з критикою щодо розслідування справи, оскільки тривалий час відмовлялася коментувати справу. Під час пресконференції 20 квітня начальник поліцейського департаменту Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл відповів на критику.

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«Хочу чітко зазначити: мій обов’язок — не підживлювати спекуляції. Мій обов’язок — забезпечити справедливість, а це вимагає терпіння та дисципліни від усіх. Це розслідування проводилося з єдиною метою — забезпечити справедливість для Селести Рівас та тих, хто її любив. Ми мали бути впевнені, що ніщо з того, що ми робили чи говорили, ніколи не поставить під загрозу цю справу», — сказав Макконнелл.

Хто такий D4vd

Співак родом із Х’юстона, штат Техас, і найбільше відомий своїми меланхолійними інді-поп-хітами Here With Me та Romantic Homicide.

Самостійно навчившись музичному продюсуванню, він випустив свій дебютний міні-альбом Petals To Thorns у 2023 році. Того ж року він потрапив до списку Young Hollywood журналу Variety та виступив на розігріві у SZA під час її туру SOS.