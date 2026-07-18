«Віримо у силу людей». Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька вийшли на протест проти звільнення Михайла Федорова

Цимбалюк і Світлицька вийшли на протест після критики їхніх танців біля басейну. Актору закидали, що він «відірваний від реальності». Світлицька відреагувала на хейт, написавши: «Я живу в країні, де бути щасливою заборонено суспільством».

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Цимбалюк і Світлицька знову підігріли чутки про роман / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк і Світлицька опублікували в Instagram фото, на яких позують з картонками біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві.

«Ми знову відстоюємо своє майбутнє. За ці роки багато змінилось — але не змінилось одне — я громадянка найкращої країни. Я нікуди не поїхала ні через війну, ні через балістику, яку нічим збивати, ні через відсутність стабільності. Я живу тут, сплачую податки й вчусь навіть в цьому треші бути щасливою. Попри все! Слава Україні», — написала Світлицька. Частина учасників мітингу вимагала відставки Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Слава Богу, що Україна — це не кабінети й не посади. Цю совковщину іноді тягнуть сюди, але до пікового злоякісного виверження воно не дійшло. Україна — це люди! Люди, які тут живуть! Герої на передовій, котрі щодня віддають свої життя! Українці тут працюють, платять, вважаю, дуже ні**йові податки… гуртуються, допомагають війську, і хочуть мати свободу, право вибору та власний голос! Саме прості люди завжди були тилом, фундаментом і силою цієї нації! Саме на них тримається країна у різні часи… у найважчі часи — теж! І влада має це поважати! Бо коли знецінюють голос людей — це не про силу держави, ясна річ! Це про втрату зв’язку з тими, заради кого вона існує. Втрату. Іноді бути почутим — це розкіш?! Чи, наприклад, бути людьми, які не хочуть бути вкотре, б**ть, обманутими… цей запит занадто нішевий зараз? Щодня з України буквально тікають люди. І не всі від війни. Наша країна має прекрасний потенціал! Віримо в Україну! Віримо у силу людей! Респектую кожному, хто вийшов і підтримав Михайла Федорова!», — прокоментував Цимбалюк.

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