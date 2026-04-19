«Зламався». Продюсер Полякової Ясинський відповів, чи повернеться Олег Винник в Україну

Продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що не вірить у повернення Олег Винника на українську сцену. Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну артист переїхав до Німеччини.

Олег Винник є резидентом Німеччини. Коли Винник перебував в Україні, то довгий період агентство Ясинського відповідало за PR артиста.

Дмитро Гордон запитав у Михайла Ясинського, чи може Винник повернутися. Продюсер же зазначив, що Винник «зламався».

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«Боюся, що ні. Через його психологічний стан. Це нормально для артиста бути нестійким. Творча людина — це дуже тонка і тендітна натура. Деякі артисти зламалися, не встигнувши про себе заявити. Олегу пощастило, що він опинився в Німеччині на момент свого становлення артистичного. Там отримав визнання, успіх, зміцнів як артист. Потім зустрів класного друга, який став йому продюсером і менеджером, і вони разом досягли великого успіху. А ось цей складний етап, він пережити не зміг. Плеча друга поруч не було. Як артист вчинив десь занадто легковажно, може десь нерозумно. Десь він надломився. І це дуже сумно спостерігати. Він протягом двох років став великою зіркою. В українському шоубізнесі дуже багато випадкових людей. А він з’явився й одразу ж задав рівень. Дуже шкода бачити, як такий артист зламався. Якщо він повернеться, то це буде результат дуже серйозної внутрішньої роботи, роботи команди. Ну я, якщо чесно, в це вірю не дуже», — прокоментував продюсер.

Нагадаємо, у січні 2026 року продюсер і військовослужбовець Роман Недзельський повідомив, що співак Олег Винник переніс два інсульти.