«Знайшов їй пояснення». Продюсер Полякової Ясинський висловив думку, чому Настя Каменських виїхала до Потапа за кордон

Продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю Дмитрові Гордону розповів, як ставиться до того, що Потап і Настя Каменських виїхали з України. Олексій Потапенко і Настя Каменських живуть в Іспанії , але також активно подорожують світом.

Потап виступає з російськомовними хітами з репертуару гуртів Время и Стекло, Потап і Настя та Moзgi за кордоном. Він з початку повномасштабної війни живе за кордоном. Минулого року Каменських переїхала до чоловіка (орендують будинок у Барселоні). Раніше Каменських часто приїжджала до Києва, але, як і Потап, віддалилася від своїх шанувальників в Україні. В Instagram Каменських публікує пости іспанською, англійською. Запланованих концертів у Насті Каменських в Україні немає.

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Михайло Ясинський вважає, що Потап «знайшов пояснення», чому Каменських має бути з ним за кордоном.

«Вони не в українському шоубізнесі, вони не на українській сцені. Олексій припустився низки дій, які, на жаль, викликали певний хейт. Найкраще рішення, яке він знайшов, дистанціюватися від України, і створювати свою іншу реальність. Я б не хотів, щоб виникли причини його появи з тим матеріалом, який він робить, з тією, скажімо так, змістовною частиною своєї творчості, щоб це стало затребуваним тут. Сьогодні Потапа як українського артиста немає. Вони (Настя і Потап) один одного неймовірно доповнюють. Це якесь унікальне поєднання характерів, образів, темпераментів, енергій. Однак спроба залишитися їй тут самій, без свого джерела натхнення, енергії, креативу, їй виявилося важко. Тому, можливо, Потап знайшов їй пояснення, чому вона має бути з ним там, а не він з нею тут. Та картина світу, яку він бачить, вона їй стала яснішою і зрозумілішою, ніж усе те, що відбувається тут. Це зрада. Кожен, хто їде і не повертається, провокує у творчих людей думки: „Напевно, я даремно витрачаю тут час. Тут нічого не буде“. Влада має зробити так, щоб такі люди не виїжджали», — зазначив продюсер.